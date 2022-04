Hunde retten Kuscheltier vor Staubsauger: Video zeigt sie im Verteidigungsmodus

Von: Lara-Sabrina Kiehl

In perfekter Teamarbeit verteidigen zwei Hunde ihr Kuscheltier vor dem Staubsauger. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

In perfekter Teamarbeit retten zwei Hunde ihr Lieblings-Kuscheltier vor dem Staubsauger. Ihre Verteidigungstaktik begeistert die TikTok-Community.

Amerika – Kabel herausziehen, einstecken, Knöpfchen drücken und schon ertönt der Staubsauger in voller Lautstärke. Während die einen Vierbeiner bereits beim Anblick das Weite suchen, stürzen andere sich mit Gebrüll auf das laute, sich hin und her bewegende Gerät. So auch diese beiden Hunde. Doch das nicht ohne Grund: Sie müssen ihr Lieblings-Kuscheltier verteidigen, dem Frauchens Staubsauger gefährlich nahekommt. Das Video, in dem die Hunde im Verteidigungsmodus ihr Kuscheltier vor dem Staubsauger retten, zeigt Landtiere.de*

Das Video, in dem die beiden Hunde mit vollem Einsatz und in perfekter Teamarbeit ihr geliebtes Spielzeug retten, begeistert die TikTok-Community. Über acht Millionen mal wurde der Clip auf dem Account „3.bad.siblings“ bereits angesehen und hat über eine Million Likes bekommen. Abenteuerlich untermalt wird das Video mit dem Lied „O Fortuna“ aus der szenischen Kantate „Carmina Burana“ des bereits verstorbenen deutschen Komponisten Carl Orff. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA