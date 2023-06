Studie zeigt: Hunde brauchen ein soziales Umfeld, um gesund und glücklich zu sein

Teilen

Ein Leben ohne Freunde – für die meisten Menschen undenkbar. Auch Hunde teilen diese Eigenschaft. Dass das Sozialleben sogar auf ihre Gesundheit Einfluss nimmt, zeigt eine Studie.

Der Mensch ist ein soziales Wesen, heißt es immer. Bei ihren vierbeinigen Freunden ist das nicht anders. So zeigten jüngste Forschungsergebnisse der Initiative Dog Aging Project, dass ein starkes soziales Netzwerk einer der wichtigsten Umweltfaktoren für eine bessere Gesundheit und die Langlebigkeit Ihres Hundes darstellt.

Das laufende Projekt soll über einen Gesamtzeitraum von zehn Jahren die Gesundheit beteiligter Hunde durch umfangreiche Fragebögen, tierärztliche Unterlagen und medizinische Testproben verfolgen. Dafür arbeiten Wissenschaftler mehrerer Universitäten und Forschungseinrichtungen mit zahlreichen Hundebesitzern und ihren Vierbeinern zusammen.

Die Forscher erarbeiteten, unter Berücksichtigung von Variablen wie Alter und Größe der Hunde, folgende fünf Faktoren, die den größten Einfluss auf die Gesundheit der Tiere zu haben scheinen.

Obwohl also mehrere Faktoren auf den Gesundheitszustand Ihres Hundes Einfluss nehmen, spielt besonders das soziale Umfeld des Tieres, laut Studie, eine elementare Rolle. So habe die soziale Unterstützung schätzungsweise eine fünfmal stärkere Auswirkung auf die Gesundheit der beteiligten Tiere, als beispielsweise finanzielle Faktoren.

Auch die gemeinsam verbrachte Zeit mit Kindern habe eine – wenn auch negative – Auswirkung auf die Gesundheit der Hunde. Dabei gehen die Autoren jedoch davon aus, dass dieser Zusammenhang nicht direkt auf die Kinder zurückzuführen sei. Vielmehr vermuten sie, dass die Besitzer weniger Zeit für ihre Hunde zur Verfügung haben, sobald sie sich um ihre Kinder kümmern.

Diese Ergebnisse beruhen allerdings auf den subjektiven Erfahrungen der Hundebesitzer, was eine wichtige Einschränkung darstellt.

Schiefer Kopf und Augenzucken beim Hund - was tun?

Social-Media-Trend: Was tun, wenn man einen Waschbärwelpen findet?

Auch wenn ein vierbeiniger Freund eine positive Auswirkung auf das gesundheitliche Wohlbefinden Ihres Hundes haben dürfte, hat nicht jeder die Ressourcen, wie Zeit, Geld und Platz im Haus, für einen weiteren Hund. Das muss aber natürlich nicht heißen, dass Ihr Hund ganz auf soziale Kontakte verzichten muss. Unter anderem sind Sie selbst schließlich ein wichtiger Begleiter im Leben Ihres Hundes, wie auch andersherum. Wenn Sie ihn also regelmäßig kuscheln, bespielen und mit ihm rausgehen, schaffen Sie schonmal eine wunderbare Grundlage.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie hier gleich abonnieren können.

Neue Freunde – Wo und wie Hunde, Hunde kennenlernen können:

Außerdem gibt es viele Möglichkeiten für Ihren Hund, andere Hunde kennenzulernen. Gehen Sie mit ihm zum Beispiel in den Hundepark, um andere Vierbeiner zu beschnuppern. Die fast überall angebotene Hundetagesbetreuung, ist auch eine gute Gelegenheit für Ihren Hund, neue Freunde zu finden. Und eine willkommene Abwechslung zum „Alleine-Zuhause-sitzen“, während Sie in der Arbeit sind. Auf einigen Seiten der sozialen Medien und in extra für diesen Zweck angelegten Apps können Sie sich zudem mit anderen Hundebesitzern und deren Vierbeinern auf ein gemeinsames Gassigehen oder „Play-Date“ verabreden.