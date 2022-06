Hunde im Sommer: Eine Vergiftung durch Blaualgen ist gefährlich

Blaualgen in Seen können Gefahr für Hunde sein. (Symbolbild) © CHROMORANGE/Imago

Hunde toben gerne im Wasser. Sind die Gewässer aber zu sehr mit Blaualgen belastet, kann das für das Tier eine Gefahr sein.

Lüdinghausen – Der Sommer verspricht einige richtig heiße Tage bei weit über 30 Grad Celsius. Für Menschen gibt es dann oft nichts Schöneres, als die Badesachen anzuziehen und in den nächstgelegenen See zu springen. Diese Abkühlung wollen sich die treuen Vierbeiner natürlich auch nicht entgehen lassen und rennen schnell hinterher. Doch je nach Wasserqualität sollten sowohl Menschen als auch Hunde nicht unbedingt in jedem Wasserloch schwimmen. Die sind im Sommer nämlich manchmal mit Blaualgen belastet, was besonders für die Gesundheit der Hunde zu einem Problem werden kann. Wie sich eine Blaualgen-Vergiftung beim Hund erkennen lässt, weiß Landtiere.de.

Blaualgen entstehen besonders in heißen Sommermonaten, wenn die Nährstoffdichte im See hoch ist und die Wassertemperatur konstant über 25 Grad Celsius liegt. Besonders in eher flachen Gewässern finden die Blaualgen dann beste Voraussetzungen, um sich schnell und viel zu vermehren. Dabei kommt es den Algen entgegen, wenn die Sonne nicht durchgehend aufs Wasser scheint, sondern Bäume oder andere Pflanzen am Rand für einen wechselnden Lichteinfall sorgen.