Hunde weinen – „Wir haben festgestellt, dass Hunde Tränen vergießen“

Von: Sina Lück

Auch Hunde bekommen glasige Augen vor Freude. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

In glücklichen Momenten zu weinen, ist bei Menschen keine Seltenheit. Japanische Forscher fanden heraus: Auch Hunde können dabei Tränen vergießen.

Kommt Herrchen oder Frauchen nach einer langen Zeit aus dem Urlaub zurück, ist der Vierbeiner kaum zu halten. Mit aufgeregtem Springen, lautem Bellen und heftigem Schwanzwedeln begrüßt er den geliebten Besitzer und drückt so seine überschwängliche Freude über das Wiedersehen aus. Aber das ist längst nicht alles, was Hunde an positiven Emotionen zeigen können. Japanische Forscher fanden heraus, dass die Fellnasen bei der Wiedervereinigung mit Herrchen oder Frauchen auch Freudentränen vergießen. Warum das Weinen von Hunden mit dem Hormon Oxytocin zusammenhängt, verrät Landtiere.de.

Können Hunde tatsächlich weinen, wenn sie vor Freude besonders emotional sind? Diese Frage stellten sich der Forscher Takefumi Kikusui von der Azabu University in Japan und sein Team. Die Idee dazu kam ihnen, als einer von Kikusuis Pudeln Welpen bekam. Denn beim Säugen ihrer Neugeborenen machte der Forscher eine Entdeckung: Der Hündin standen eindeutig Tränen in den Augen. „Das brachte mich auf die Idee, dass Oxytocin die Tränenflüssigkeit verstärken könnte“, so Kikusui in einer Mitteilung.