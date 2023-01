„Ganz schön schlau“: Hundebesitzerin findet heraus, warum Küchenboden ständig nass ist

Border Collie Willy sorgt dafür, dass ständig der Küchenboden nass ist. © TikTok (officialwillygooddog)

Eine Frau aus Florida wundert sich, warum ihr Küchenboden immer wieder nass ist. Bis sie ihren Border Collie Willy auf frischer Tat ertappt.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie clever Hunde sind und nach Lösungen oder Möglichkeiten suchen, um das zu bekommen, was sie wollen. Manche Vierbeiner begeistern mit adaptiver Intelligenz. Sprich: Sie sind in der Lage, von ihrer Umwelt zu lernen, Dinge selbst herauszufinden und ihr Verhalten auf ihre Bedürfnisse anzupassen. Genau so ein Vierbeiner scheint Border Collie Willy zu sein. Hat er Durst, trinkt er nicht aus seinem Napf, sondern bedient stattdessen den Wasserspender der Familie. Wie er das genau macht, zeigt Landtiere.de.

Dies zeigt ein TikTok-Video, das aktuell viral geht. Willys Frauchen teilte den witzigen Clip und innerhalb kürzester Zeit erhielt er mehr als 17 Millionen Aufrufe. Kein Wunder, die Aktion des Hundes ist einfach nur urkomisch. Denkt man an nasse Fußböden, setzt bei so manchem Hundebesitzer sofort das Kopfkino ein. Doch in dem Video über Willy hat die Nässe einen anderen Hintergrund.