Hund hat „Fußmatte getroffen“: Besitzer hinterlassen reumütige Botschaft bei den Nachbarn

Im besten Fall einigen sich die Nachbarn schnell, wenn der Hund etwas beschädigt haben sollte. (Symbolbild) © imagebroker/imago

Wenn Hunde Sachschäden anrichten, kann es teuer werden. Im Fall einer verschmutzten Fußmatte sollten sich die Nachbarn allerdings schnell einig werden. Oder etwa doch nicht?

Hunde sind treue Wegbegleiter, mit denen man im Alltag viel Freude hat und mit denen man bei Spaziergängen an der frischen Luft viel erlebt und fit bleibt. Gleichzeitig muss man sich um den Vierbeiner immer gut kümmern, sollte ihn über längere Zeit auf keinen Fall allein in der Wohnung lassen und muss mehrmals am Tag mit dem Hund Gassi gehen. Ab und zu kann es trotzdem passieren, dass beim Hundegeschäft mal etwas daneben geht. Zu dumm, wenn davon die eigenen Nachbarn betroffen sind.

Eine (im schlimmsten Fall) ruinierte Fußmatte ist gewiss nicht erfreulich, aber aus finanzieller Sicht wohl noch zu verschmerzen. In besten Fall sollten das die Nachbarn untereinander schnell und unkompliziert regeln können. Die Fellnasen können allerdings auch höhere Schäden verursachen und sollten für solche Fälle dringend abgesichert sein, wie Experten raten. Hunde sind dabei – anders als Katzen und Kleintiere – nicht über die Privathaftpflicht ihrer Besitzer mitversichert.

Ohne Hundehaftpflicht kann es teuer werden, weiß Landtiere.de.

Der Blog „Notes of Berlin“, der Zettel auf Haustüren und anderswo im Berliner Stadtbild sammelt, veröffentlichte jüngst das Foto eines Aushangs von Hundebesitzern, die sich bei ihren Nachbarn für die Hinterlassenschaften ihres Hundes auf deren Fußmatte entschuldigten. „Wir waschen es und bringen das asap zurück“, heißt es darauf reumütig. „Tut uns leid.“ Der Blog hat einen Ausschnitt des Aushangs auf Instagram gepostet und ihn süffisant mit dem Kommentar „Ungewollter Anschiss“ versehen.

Die Reaktionen auf Instagram folgten prompt. Die Meinungen fielen allerdings ganz unterschiedlich aus. Während die einen die Entschuldigung bei den Nachbarn als höfliche Geste und eine geeignete Reaktion empfinden, betrachten es andere als eine Selbstverständlichkeit, dass man die fremde Fußmatte nicht nur reinigt, sondern den Nachbarn eine neue kauft. Der Post sorgt bei einigen auch für Augenzwinkern, und so mancher scheint so ähnliche Probleme mit Hunden schon zu kennen.