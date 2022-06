Hunderasse bestimmen: Welche Rasse steckt in Ihrem Mischling?

Von: Sandra Barbara Furtner

Manchmal verrät das Aussehen, die Herkunft. Bearded-Collie, Collie Mischling (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Mischlingshunde sind bezaubernde Wundertüten. Doch Sie haben sich schon immer gefragt, welche Rasse in Ihrem Vierbeiner steckt? So finden Sie es heraus...

München – Bei den meisten Rassehunden lassen sich grob die Wesenszüge, Aussehen, Größe und Charakter schon im Voraus erahnen. Wer nach einem aktiven, dennoch überwiegend unkomplizierten und freundlichen Familienhund sucht, entscheidet sich oft für einen Golden Retriever oder Labrador Retriever. Wer es richtig sportlich mag und gleichzeitig einen cleveren Vierbeiner möchte, wählt beispielsweise einen Australien Shepherd. Und wer es lieber ruhig und gelassen angehen möchte, greift zu einem Berner Sennenhund oder zur Deutschen Dogge. Welche Rasse in Ihrem Mischling steckt, verrät Landtiere.de

Doch dies alles lässt sich bei einem Mischlingshund noch nicht mal ansatzweise sagen. Woher auch: Denn meist kennt man weder die Elterntiere noch die Vorgeschichte. Trotzdem interessieren sich viele stolze Wundertüten-Besitzer, welche Rasse in ihrem Liebling steckt und möchten wissen, was denn da für ein Tier auf ihrem Sofa sitzt. Manche witzigen „Unarten“ lassen sich so vielleicht auch ein wenig besser erklären. Auch Besonderheiten, Interessen oder Vorlieben möchten verstanden werden.