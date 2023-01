Vierbeiner will nicht, dass Sie aus dem Haus gehen? Hundetrainerin erklärt, wie Sie es ihm behutsam beibringen

Viele Hunde leiden unter Trennungsstress, wenn Frauchen oder Herrchen das Haus verlassen. © blickwinkel/imago

Viele Vierbeiner sind nicht gern allein daheim. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Erst, wenn Halter wissen, warum ihr Hund so reagiert, kann das Training beginnen.

Der Hund soll für kürzere Zeit ohne Sie daheim bleiben? Mit manchen Vierbeinern wird schon das zum Problem. Fühlen sich die Vierbeiner alleingelassen, kann das für sie immensen Stress bedeuten. Der sich zum Beispiel darin äußert, dass sie in Ihrer Abwesenheit die Möbel anknabbern, Teppiche zerbeißen oder an der Tür kratzen. Dabei handelt es sich oft um Trennungsstress. Und der hat verschiedene Ursachen, wie Hundetrainerin Anja Petrick in einem Beitrag auf BR.de zu den Hintergründen schildert. „Bei unseren Haushunden ist oft das Problem, dass sie zu schnell und zu früh von der Mutter getrennt werden, was im späteren Leben den Trennungsstress begünstigt“, heißt es in dem früheren Beitrag für die Sendung „Wir in Bayern“ unter anderem.

Landtiere.de erklärt, was die Hundetrainerin bei Vierbeinern mit Trennungsstress empfiehlt.

Als einen von vielen möglichen Gründen für den Trennungsstress nennt die Expertin „zu häufiges oder zu frühes und zu langes Alleinlassen des Hundes“. Aber auch Langeweile könnte dahinterstecken, „Hunde, die komplett unterfordert sind, suchen sich ein Ventil für ihre Energie“. Alte Hunde wollten zudem häufig nicht mehr allein daheim bleiben, so die Hundetrainerin – „das ist nicht trainierbar“. In solchen Fällen muss man seinen Tagesablauf dem Hund zuliebe ändern und ihn zum Beispiel mit in die Arbeit nehmen, damit er nicht allein sein muss. Ausschließen können sollte man zudem medizinische Gründe – nur ein Tierarzt kann die Lage dazu richtig einschätzen.