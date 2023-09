Hundewelpe hat bösen Traum – Reaktion der Schwester kann „nicht süßer sein“

Von: Sina Lück

Für Dalmatiner-Hündin Luna ist ihre kleine Schwester das größte auf der Welt. Bei einem Albtraum steht sie sofort an ihrer Seite.

Sich unruhig im Bett herumwälzen und schweißgebadet aufwachen: Albträume kennen viele Menschen vor allem aus der Kindheit. Das Einzige, was in dem Moment wirklich hilft, sind tröstende Worte und die Nähe von Mama oder Papa. Einen bösen Traum hat scheinbar auch Dalmatiner-Welpe Lacy in einem TikTok-Video. Wie ihre ältere Schwester darauf reagiert, rührt die Community zu Herzen.

Lacy fiepst und zuckt im Schlaf – große Schwester schaut, ob es ihr gut geht

Egal, ob beim Spielen, Gassi gehen oder Schwimmen: Die Dalmatiner-Schwestern Luna und Lacy haben immer eine Menge Spaß zusammen. Die rund 92.000 Follower lieben es, ihren Hunde-Alltag auf TikTok (@luna_lacy) zu verfolgen. Denn langweilig wird es bei den Geschwistern nie. Dass die Hündinnen aber auch in schlechten Zeiten füreinander da sind, beweist ein aktuelles Video. Darin liegen die beiden Dalmatiner nebeneinander auf der Couch. Luna döst am Kopfende, die kleine Lacy ist bereits im Land der Träume versunken. Doch offenbar kann sie nicht gut schlafen.

Immer wieder zuckt der Hund im Schlaf zusammen, fiepst und jault ganz fürchterlich. Die Nervosität ihrer kleinen Schwester bekommt Luna sofort mit. Besorgt dreht sie sich zu Lacy um und schaut, was mit ihr los ist. Nachdem sie sich gründlich davon überzeugt hat, dass der Welpe nur träumt, dreht sie sich beruhigt wieder um. „Deine kleine Schwester hat wilde Träume und du musst nachsehen, ob es ihr gut geht“, schreibt der Besitzer zu dem Video.

Verschiedene Phasen: Hunde schlafen ähnlich wie Menschen

Ähnlich wie Menschen durchlaufen auch Hunde verschiedene Phasen beim Schlafen. Von leichtem Schlaf geht es über in den Tiefschlaf. Danach schließt sich die sogenannte REM-Phase an, die für „Rapid Eye Movement“ steht und in der die Vierbeiner meist intensiv träumen. Forscher vermuten, dass sie währenddessen die Erlebnisse vom Tag verarbeiten. Genauso wie Menschen im Schlaf beispielsweise reden oder weinen können, können Hunde im Traum winseln, jaulen oder knurren.

Menschen im Netz sind entzückt – „Sie könnten nicht süßer sein“

Die Fürsorge der älteren Hundeschwester berührt die Menschen im Netz. Unter dem Video kommentieren sie entzückt:

„Oh, wie süß 🥰🥰“

„Die kleinen Zähne 🥰“

„Sie könnten nicht süßer sein.“

„Wie bei meinem Jungen mit meinem vier Monate alten Sohn. Ständig beobachten... 🥰“

„So bezaubernd 🥰“