Imker mit Bienen-Bart – Video sendet wichtige Botschaft

Von: Sina Lück

Teilen

Imker Johny trägt seinen Bienen-Bart mit Stolz. © Instagram (jarhoneyofficial)

Der libanesische Imker Johny Abou Rjeily liebt seine Bienen über alles. So sehr, dass er sie sogar in seinem Bart trägt.

Auf seinem Instagram- und TikTok-Kanal „jarhoneyofficial“ gibt der Imker Johny Abou Rjeily regelmäßig Einblicke in die Bienenhaltung – und das häufig mit ziemlich verrückten Ideen. Sein kuriosester Einfall: Ein summender Bienen-Bart, der mehr als 45 Millionen Menschen auf TikTok in den Bann zieht. Doch hinter dem ungewöhnlichen Accessoire steckt viel mehr als nur eine fixe Idee. Welche Botschaft der Imker mit seinem Bienen-Bart zum Ausdruck bringen will, verrät Landtiere.de.

Beim Anblick des Videos verschlägt es den meisten Menschen wohl den Atem. Hunderte Bienen tummeln sich im Bart von TikToker Johny Abou Rjeily und krabbeln über seinen ganzen Oberkörper. Zugegeben: Ein wenig leichtsinnig und verrückt erscheint das Verhalten des libanesische Imkers schon. Er beweist damit aber eindrucksvoll, was eine gute Beziehung zu den Bienen möglich macht. Täglich widmet er sich seinen Tieren mit viel Liebe und Geduld. Und das aus gutem Grund: Johny Abou Rjeily lebt für die Arbeit mit den Insekten und will den Menschen eine nachhaltige Bienenhaltung näher bringen.