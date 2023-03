Serienunfall mit fünf Fahrzeugen

Von: Hans Moritz

Auch der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort. Wie durch ein Wunder wurde aber niemand verletzt. © Hans Moritz

Gleich fünf Fahrzeuge sind am Mittwoch kurz vor 9 Uhr auf der Staatsstraße 2331 in Hörlkofen in einen Serienunfall verwickelt worden.

Hörlkofen - Laut Polizei blieb ein Pastettener (57), der aus Richtung Erding kam, stehen, weil er nach links auf die Ziegeleistraße abbiegen wollte. Zwei folgende Fahrzeuge stoppten in der Folge ebenfalls. Danach nahten zwei Transporter, deren Fahrer die Situation zu spät erkannten. Sie fuhren ins Stauende und sorgten dafür, dass alle fünf Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden. Wie durch ein Wunder wurde keiner der Insassen verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit über 20 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es auf der Ortsdurchfahrt zu Verkehrsbehinderungen. ham