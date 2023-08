Sie haben beste Freunde – zehn niedliche Fakten über Kühe

Rinder organisieren ihre Herden: Als Führungskräfte wählen sie dafür Tiere mit guten Sozialkompetenzen. Dazu gehört Selbstbewusstsein, Intelligenz, Neugierde und Erfahrung. Ist eine Kuh aufdringlich oder egoistisch, kommt sie damit für den Posten nicht infrage. Daneben erkennt jede Kuh mehr als 100 Mitglieder ihrer Herde. Auch die Art und Weise der Anordnung und Stellung, in der die Kühe ruhen, hat etwas über den Status der Kuh in der Herde auszusagen.

Kuh-Mütter erkennen ihre Kinder an der Stimme: Dank Lautäußerungen wie Muhen, Schnauben oder Brüllen kommunizieren Kühe miteinander. Jedes Rind besitzt eine unverkennbare Stimme und wird dadurch von den Mitgliedern seiner Herde erkannt. So erkennt auch eine Kuh-Mama ihr Junges.

Sie hören gerne Muh-sik

Von Sophie Kluß schließen

Kühe sind für die meisten Menschen keine Seltenheit. Doch oft werden sie als dumm und grimmig wahrgenommen. Dabei sind die Rinder äußerst soziale Wesen mit erstaunlichen Eigenschaften.

Kühe sind „genau wie Hunde“, schreibt die „The Gentle Barn“, eine Unterkunft für ausgediente Bauernhoftiere in Amerika. In einem viralen Video nennt die Farm sieben Punkte, warum Rinder einfach toll sind. In einem weiteren Clip verrät die Auffangstation außerdem zehn Anzeichen, an denen Sie eine glückliche Kuh erkennen können.

Fest steht, dass Kühe – genau wie Hunde und Katzen – eine individuelle Persönlichkeit besitzen. Manche sind schlauer und mutiger, andere lernen langsam und sind eher schüchtern. Doch wie interagieren Kühe eigentlich miteinander? Und welche Emotionen beschäftigen sie?

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago