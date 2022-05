Influenza bei Pferden: 119 amerikanische Wildpferde sterben an Grippe

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Influenza bei Pferden: Wildpferde sterben an Grippe. (Symbolbild) © Nature Picture Library/Imago

Innerhalb von zwei Wochen sterben 119 Wildpferde in Amerika an Pferdegrippe. Und das, obwohl die Infektionskrankheit nur selten tödlich verläuft.

Colorado (Amerika) – Sie kommen überall auf der Welt vor: Influenza-Viren. Bei Pferden befallen die Viren den Atmungsapparat und lösen die sogenannte Pferdegrippe aus, die zu den häufigsten Infektionskrankheiten zählt und hochansteckend ist. Tödlich ist Influenza jedoch nur in den seltensten Fällen. Umso schockierender die Nachricht von über hundert an Pferdegrippe verstorbenen Wildpferden in den USA. Wie es dazu kam, dass die Wildpferde an Grippe erkrankten und gestorben sind, weiß Landtiere.de

Die Auffangstation „Wild Horse and Burro Corrals“ des „Bureau of Land Management“ (BLM) in Cañon City sollte die Wildpferde eigentlich schützen. Denn im Herbst 2021 wüteten schwere Waldbrände, die das Leben der Tiere gefährdeten. Doch statt der Brände ist jetzt dieser Schutzort für viele der 445 Wes-Douglas-Pferde zur Todesfalle geworden.