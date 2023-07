Viele Hornissen im Insektensommer 2023 – hektische Bewegungen machen die Tiere nervös

Von: Sina Lück

Teilen

Überraschend viele Hornissen: Das ist das Ergebnis der ersten Auswertung im Insektensommer 2023. Wir geben Tipps, wie Sie sich gegenüber den Tieren richtig verhalten.

Es summt und brummt auf den Feldern, Wiesen und im eigenen Garten: Bei der Mitmachaktion Insektensommer kann jeder dabei helfen, Insekten zu zählen und die Ergebnisse an den Naturschutzbund Deutschland (Nabu) melden. So bekommt der Naturschutzbund (Nabu) einen Überblick über die Anzahl der Hummeln, Bienen, Schmetterlinge und Käfer in der Umgebung. Der erste Zählzeitraum im Juni ist jetzt abgeschlossen und ausgewertet. Das Ergebnis: In der ersten Hälfte des Insektensommers haben die Menschen besonders viele Hornissen beobachtet.

Europäische Hornisse holt 19 Plätze auf – Hummeln führen Rangliste an

Im ersten Zählzeitraum des Insektensommers 2023 erfasste der Nabu besonders viele Europäische Hornissen. (Symbolbild) © Dieter Mahlke/Imago

Fast 3.500 Meldungen gingen im ersten Beobachtungszeitraum beim Naturschutzbund ein. In der Rangliste der am häufigsten gezählten Insekten macht die Europäische Hornisse die meisten Plätze gut. Während sie im vergangenen Jahr noch auf Rang 30 lag, sichert sie sich 2023 Platz 11. Ganz vorne landen dagegen erneut verschiedene Hummelarten. Demnach gehen die ersten fünf Plätze an:

1. Dunkle/Helle Erdhummel (Artenpaar)

2. Steinhummel

3. Hainschwebfliege

4. Ackerhummel

5. Asiatischer Marienkäfer

Die Ergebnisse im Detail finden Sie unter nabu.de.

Hornissen stechen nur bei Gefahr – fünf Tipps zum richtigen Umgang

Entgegen der Meinung vieler Menschen sind Hornissen nicht besonders angriffslustig. Laut Nabu könne man die Insekten eher als „sanfte Riesen“ bezeichnen – im Gegensatz zu Asiatischen Hornissen, die heimische Bienenvölker bedrohen. „Leider wissen noch viel zu wenige Menschen, dass Hornissen sehr friedfertige Tiere sind. Sie fliehen eher bei Bedrohung und stechen nur, wenn sie massiv gestört oder verfolgt werden“, erklärt Nabu-Insektenexpertin Laura Breitkreuz. Aufgrund fehlender Nistmöglichkeiten weichen Hornissen häufig auf Gartenschuppen oder Vogelnistkästen aus. „Wenn man weiß, wo ihr Nest ist und sie in Ruhe lässt, steht einer friedlichen Nachbarschaft nichts im Weg.“ Die folgenden Tipps helfen dabei, mit Hummeln, Hornissen, Wespen und Wildbienen richtig umzugehen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Ausreichend Abstand: Sie haben ein Nest in der Nähe Ihres Wohnraums gefunden? Um die Tiere nicht zu stören, halten Sie sich etwa fünf Meter entfernt auf.

Sie haben ein Nest in der Nähe Ihres Wohnraums gefunden? Um die Tiere nicht zu stören, halten Sie sich etwa fünf Meter entfernt auf. Freie Landebahn: Halten Sie die Einflugschneise zum Nest frei.

Halten Sie die Einflugschneise zum Nest frei. Keine Kinder: Da hektische Bewegungen die Tiere nervös machen, sollten Kinder nicht in der Nähe eines Nests spielen.

Da hektische Bewegungen die Tiere nervös machen, sollten Kinder nicht in der Nähe eines Nests spielen. Erschütterungen vermeiden: Auf Klopfen, Hämmern oder Trampeln reagieren die Insekten aggressiv. Spritzen Sie das Nest außerdem niemals mit Wasser ab.

Auf Klopfen, Hämmern oder Trampeln reagieren die Insekten aggressiv. Spritzen Sie das Nest außerdem niemals mit Wasser ab. Speisen und Getränke abdecken: Auf der Suche nach proteinreicher Nahrung können Wespen von Fleisch auf dem Grill angelockt werden. Süßigkeiten wie Kuchen, Marmelade oder Eis sind ebenfalls verlockend für Wespen. Reife Früchte sind vor allem bei Hornissen beliebt. Decken Sie daher die Teller mit den Speisen ab oder lagern Sie diese in der Küche. Zum Abdecken von Gläsern eignet sich ein Bierdeckel, eine Flasche lässt sich mit dem eigenen Kronkorken wieder verschließen.

Tierische Lebensretter: 11 Tiere, die Gefahren registrieren Fotostrecke ansehen

Insekten beobachten und melden – zweite Zählaktion startet im August

Wer Insekten zählen will, hat im August die nächste Gelegenheit dazu. Denn vom 4. bis 13. August startet die Zählaktion Insektensommer in die nächste Runde. Dann können die Bürger wieder eine Stunde lang Insekten beobachten und anschließend an den Naturschutzbund melden. Wie und wo das am besten geht, erfahren Sie auf der Nabu-Website. Dort gibt es beispielsweise auch verschiedene Anleitungen, um Biene oder Wespe zu erkennen und richtig zu unterscheiden.