Border Collie verliert die Geduld mit seinem ungeschickten Bruder

Von: Sophie Kluß

Zwischen viele Haustier-Geschwister passt kein Blatt – so auch bei Border Collie Willy und Golden Retriever Jax. Doch Willys Geduld hat Grenzen, wie dieses lustige Instagram-Video zeigt.

Am 03. Juni 2023 hat Golden Retriever Jax seinen ersten Geburtstag gefeiert – gemeinsam mit seinem geliebten großen Bruder Willy, einem braun-weißen Border Collie. Gefeiert wurde in einer speziellen Bäckerei für Hunde und bei einer anschließenden Pool-Party. Die beiden verstehen sich im Alltag blendend und verbringen jede freie Minute gemeinsam. Willy nimmt Rücksicht auf seinen kleinen, noch etwas unbeholfenen Bruder und der schaut liebevoll zu seinem schokobraunen Vorbild auf. Die Harmonie scheint perfekt – bis es ums Spielen geht. Denn hier hat die große Hundeliebe ein zuckersüßes Ende, wie ein virales Instagram-Video der beiden – zu sehen auf dem Account @officialwillygooddog – beweist.

Border Collie Willy hatte anfangs viel Geduld mit Jax

„Im letzten Jahr hat Willy viel Geduld mit Jax gehabt“, schreiben die Hundebesitzer. Beim Spielen hat der rücksichtsvolle Border Collie seinem goldigen Hundebruder stets den Vortritt gelassen, wenn es ums Fangen von Bällen oder Frisbee-Scheiben ging. Bei jedem Wurf hat sich der große Bruder rücksichtsvoll im Hintergrund gehalten und zugesehen, wie sein kleiner Schützling kläglich versagt und die Bälle nur so an sich vorbeisausen lässt. Zugegeben: Der Teenie-Goldie sieht dabei aber auch zu niedlich aus. Doch mit seinem einjährigen Geburtstag ist auch Jax‘ Schonfrist vorbei, so die Halter der beiden Hunde: „Aber jetzt ist Jax (schon) ein Jahr alt und Willy verliert die Geduld.“

Golden Retriever Jax muss das Fangen erst noch lernen

So sehr sich Jax beim Fangen der Frisbee-Scheiben auch Mühe gibt – wirklich gelingen will es dem ungeschickten Golden Retriever einfach noch nicht. Und Willy kann offenbar nicht mehr weitermachen wie bisher: „Der Border Collie in ihm kann nur bedingt viel ertragen.“ Ihm platzt der Hunde-Kragen und er setzt Jax‘ wortwörtlichem Welpenschutz ein jähes Ende: Jedes Mal, wenn Jax zum Fangen ansetzt, ist Willy nun schon zur Stelle und fängt die geworfenen Gegenstände sportlich und agil. Alles, was Jax zu tun bleibt, ist, mit noch offenem Maul und unter großem Staunen seinem geschickten Bruder im Sprung nachzuschauen – allerdings ziemlich bedröppelt. Er scheint einfach nicht so richtig in eine Hunde-Schublade zu passen, wie auch seine Besitzer schreiben: „Er hat tolle Qualitäten, nur ein Retriever ist er auch nicht.“

Der Hund ist wie ein Herz auf vier Beinen.

Instagram-Kommentare: User sind auf Goldie Jax‘ Seite

„Wenn das echte Pizza wäre, würde Jax sie nicht verpassen. Das wissen wir. 😂“

„Jax: ‚Wenn du gut in etwas bist, mach es niemals umsonst‘“.

„Ich liebe es, wie sich Willys Gesichtsausdruck im Laufe des Videos verändert. 😂 Beide sind so süße Hundekinder.“

„Schon gut, Jax. Wir sind nicht alle geborene Sportler, Kumpel. 😂❤️“

„Vielleicht musst du besser werfen! Keine Sorge, Jax, ich bin auf deiner Seite.“

Die Besitzer feuern Jax unermüdlich an: „Versuch es weiter, Jax“ oder „Niemals aufgeben, Jax!“ Auch wir drücken dem putzigen Goldie die Daumen – auf dass er seinem ungeduldigen Bruder eines Tages den Ball direkt vor der Nase wegschnappen kann.