„Mein Herz schmilzt“ – Miniesel-Baby verzückt auf Instagram

Von: Sophie Kluß

Teilen

Eine ohnehin schon besonders kleine Eselrasse und dann auch noch ein Baby – ein Baby-Miniesel bringt aktuell die Herzen so einiger Instagram-User zum Schmelzen.

Auf der Double Donkey Ranch in Idaho, USA, leben keine gewöhnlichen Esel. In einer einzigartigen Landschaft wohnt hier die spezielle Rasse der Miniesel. Auf ihrer Homepage bewirbt die Ranch den besonderen Hof in Anspielung an die winzigen Bewohner als „vielleicht den einzigen Ort, an dem die Größe keine Rolle spielt.“ Besonders der zwei Wochen alte Miniesel-Nachwuchs hat es der Instagram-Community angetan.

Baby-Miniesel will groß sein und endlich loslegen

Zu dem viralen Video, das inzwischen ganze 5,3 Millionen Klicks und über 250.000 Likes erzielen konnte, schreibt die Ranch: „Wenn du noch zu klein für das Halftertraining bist, aber schon loslegen willst!“

Offenbar soll der Winzling langsam an das Halfter gewöhnt werden – für das er jedoch noch zu klein zu sein scheint. Geduldig wartet das noch namenlose Eselfohlen auf die Anweisungen des Ranch-Mitarbeiters und drückt sich vertraut und liebevoll in seine Richtung. Der Hashtag #bottlefed lässt vermuten, dass der Babyesel mit einer Flasche aufgezogen wurde – diese Art der Aufzucht würde zumindest das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Esel und Mensch erklären.

Ein weiteres niedliches Video zeigt, wie klein die Miniesel tatsächlich sind – mit ihrem eher geringen Gewicht und der kleinen Statur passen sie perfekt auf den Arm des Esel-Beauftragten:

Nicht nur Miniesel auf der Double Donkey Ranch

Auf der Double Donkey Ranch wohnen eigenen Angaben zufolge „amerikanische und mediterrane Miniesel, Highland-Rinder, Longhorn-Rinder, Pferde, schicke Hühner, aufrechte Pfauen, zwei Pyrenäenberghunde und ein völlig nutzloser Mini-Goldendoodle.“ Außerdem hat man sich hier der Züchtung von sogenannten Minieseln verschrieben.

Rasseporträt: Miniesel Seine Ursprünge hat der amerikanische Miniesel auf den beiden Mittelmeerinseln Sardinien und Sizilien. Über mehrere Generationen hinweg wurde er systematisch klein gezüchtet. Größe: 65-91,4 Zentimeter Gewicht: je nach Größe 80-130 Kilogramm Alter: bis zu 30 Jahre Farbe: Schattierungen in den Bereichen grau, braun, schwarz, weiß, rot oder gescheckt Besonderes Merkmal: meist das sogenannte Eselkreuz, der dunkle Streifen über Rücken und Schultern Haltung: Die Miniesel sollten geistig und körperlich ausgelastet werden. Außerdem sollten Miniesel als Herdentiere zusammen mit weiteren Artgenossen gehalten werden. Charakter: Miniesel besitzen ein sensibles, menschenbezogenes Wesen. Halter sollten sich intensiv mit ihnen auseinandersetzen.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

Die User zeigen sich in den Kommentaren entzückt vom Baby-Miniesel, der schon zu den ganz Großen gehören möchte:

„OMG, was für ein süßes Baby. 😍“

„Das ist absolut kostbar! ❤️❤️😍😍😍“

„Und wenn man bedenkt, dass Esel die am meisten ausgebeuteten und missbrauchten Tiere der Welt sind .Sie sind so wertvoll, fleißig und liebevoll. Diese süße kleine Seele. ❤️😢❤️“

„Ich brauche ihn in meinem Leben. 🥰🥰“

„Ich würde ihn sowieso den ganzen Tag mit mir herumtragen! ❤️“

Elf Tierbaby-Bilder, die Ihr Herz höher schlagen lassen Fotostrecke ansehen

Auf der Website versorgt das Team der Double Donkey Ranch die Leser mit Wissen und Fakten zu den possierlichen Eseln. Wussten Sie beispielsweise, „dass der Esel seine besondere Lautäußerung sowohl beim Einatmen als auch beim Ausatmen von sich gibt? Das bedeutet, dass das Schnauben nicht nur wegen seines unverwechselbaren Klangs einzigartig ist, sondern auch wegen seines ungewöhnlichen Vortrags.“ So würde das Schnauben erst verstummen, wenn der Esel außer Atem sei. Außerdem gleiche kein Schnauben jemals einem anderen, sodass aufmerksame Eselbesitzer ihre Tiere immer heraushören könnten. Gut zu wissen, finden Sie nicht?