Im Interview: Trainerin und Autorin Jadasa Jablonowski – „Reiter sollten verstehen, wie Pferde denken“

Von: Sina Lück

Mit ihrem Buch möchte Jadasa Jablonowski so vielen Menschen und Pferden wie möglich helfen. © Rainer Häckl Photographie

Jadasa Jablonowski ist Trainerin und international erfolgreiche Westernreiterin. Wie sie Menschen mit ihrem ersten Buch helfen will, lesen Sie in diesem Artikel:

Wann schreibst du endlich ein Buch? Diese Frage bekam Jadasa Jablonowski unzählige Male von ihren Reitschülern gestellt. Im oberbayerischen Markt Schwaben zu Hause gibt die 43-Jährige europaweit Kurse für Reiter auf unterschiedlichstem Wissensstand und bildet seit vielen Jahren Pferde vom Jungpferd bis zum Spitzensportler aus. Dreimal gewann sie den Quarter Horse Congress in den USA, war Dritte auf der Weltmeisterschaft und ist mehrfache Deutsche- und Europameisterin. Nun haben ihre Fans allen Grund zur Freude: Jadasa Jablonowski nutzte die fast zweijährige Coronazeit, um all ihr Basiswissen zum erfolgreichen Umgang mit dem Pferd zu Papier zu bringen. Was die Leser im ersten Buch von Jadasa Jablonowski erwartet, verrät Landtiere.de.

Herausgekommen ist eine moderne Reitlehre für jeden Reiter und jede Reitweise – mit vielen Beispielen aus dem Alltag einer Profitrainerin und über 60 ausführlichen Illustrationen zum leichteren Verständnis. Im Fokus ihrer Trainings-Philosophie steht der faire Umgang mit dem Partner Pferd. Und die Pflicht des Menschen, Pferde besser zu verstehen, um Frust im Sattel zu vermeiden. „Jedes Pferd kann an feinen Hilfen geritten werden. Die Lösung liegt im Verständnis“, ist sich Jadasa Jablonowski sicher, die von ihren Reitschülern und Followern auch liebevoll Dasi genannt wird.