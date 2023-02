Kakerlaken nach Ex benennen und verfüttern lassen – kuriose Zoo-Aktion an Valentinstag

Teilen

In einem Zoo in Texas können verlassene Singles eine Kakerlake nach ihrem Ex benennen und an Tiere verfüttern lassen. Lesen Sie hier über die kuriose Valentinsaktion:

Es ist doch eigentlich einer der schönsten Tage im Jahr: Valentinstag! Verliebte Paare machen sich Geschenke, bekunden sich gegenseitig ihre Liebe. Doch was ist mit denen, die am Tag der Liebe niemanden haben? Was ist mit den vielen verlassenen Singles? Ein Zoo in Texas hat da eine ganz besondere Aktion. Alleinstehende Menschen können eine Kakerlake nach ihrem Ex benennen und an die Tiere im Zoo verfüttern lassen.

LUDWIGSHAFEN24 informiert über die kuriose Valentinsaktion, wonach Kakerlaken nach dem Ex benannt werden können.

Die Aktion im Zoo in Texas ist an sich keine neue! Bereits im Zoo El Paso in Texas wurden Kakerlaken nach dem Ex benannt und an Tiere verfüttert. Mal gucken, welche Namen es dieses Jahr ins Ranking der Valentinsaktion in Texas schaffen. (fas)