„Süßeste Poltergeister“ bescheren Nachbarn schlaflose Nächte – Besitzer hält sie in Video fest

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Zwei Hauskatzen entpuppen sich als Poltergeister, die die Nachbarn um den Schlaf bringen. Eine Kamera enthüllt, was die Vierbeiner lustiges treiben.

Wie so häufig deckt eine Kamera auch bei dem niedlichen TikTok-Video von „lilly_lotti_cats“ auf, was Vierbeiner ohne ihre Besitzer treiben. Nur hätte das Paar von den turbulenten Aktionen ihrer Katzen womöglich nicht so schnell erfahren, wenn nicht der Brief von ihren Nachbarn gewesen wäre. Denn als dieser an der Tür hängt, gehen sie dem ganzen auf die Spur, stellen eine Kamera in ihr Wohnzimmer und entdecken die wohl „süßesten Poltergeister“, die sie je gesehen haben.

Nachbarn fragen: „Wohnt bei euch ein Poltergeist?“

Der Clip erschien bereits vor einem Jahr, erfreut sich jedoch aktuell wieder großer Beliebtheit im Netz. Über 800.000 Likes und 6,6 Millionen Views sprechen für sich. Die TikTok-Community liebt die „kleinen Rennpferde“ und denkt sich zum Teil „die armen Nachbarn“. Denn diese waren es, die auf den nächtlichen Lärm überhaupt erst hingewiesen haben. Und zwar mit einem Zettel an der Tür: „Hallo. Wohnt bei euch ein Poltergeist? Wir können nicht schlafen!“ Ob ein Vermieter Haustiere in der Wohnung verbieten darf, erfahren Sie hier.

Das lässt der Katzenbesitzer nicht auf sich sitzen: „Was für ein Poltergeist?“, und stellt eine Kamera ins Wohnzimmer, um der Sache zwei Nächte lang auf den Grund zu gehen. Was er und seine Partnerin dann zu sehen bekommen, ist herzallerliebst. Zumindest für Tierliebhaber und all jene, die nicht unter dem Krach „leiden“ müssen.

Wenn Katzen spielen und toben, können auch Samtpfoten schnell zu Poltergeistern mutieren.

Frage aufgeklärt: Es sind „süße Polterkatzen“

Die Aufnahme zeigt, wie die zwei Hauskatzen energiegeladen und mit einem riesengroßen Spaß durch die Wohnung flitzen. Sie spielen wie wild, stoßen Sachen um, galoppieren über den Boden, springen auf ihr Spielzeug oder auch mal auf den vierbeinigen Kumpel. „Sorry, liebe Nachbarn“, heißt es mit lächelndem Smiley und einer glücklichen Katze am Ende des Clips. Wie ein Besitzer seine Katzen vor dem Vermieter versteckt, begeistert ebenfalls viele TikTok-User.

„Das sind wohl die süßesten Poltergeister, die ich je gesehen habe“, schreibt ein User in einem Kommentar. Ein anderer wiederum kann das Leid der Nachbarn verstehen: „Das höre ich Tag täglich, nervig ohne Ende.“ Und weitere erkennen in dem Video ihre eigenen Katzen wieder und teilen ihre Erfahrungen mit der Community. Anbei eine Auswahl weiterer Kommentare.

„Vielleicht existiert kein Poltergeist, aber stattdessen zwei süße Polterkatzen 🥰.“

„Oh nein Gott wie süß die durch die Wohnung galoppieren 🥰🥰.“

„Das krasse ... Wenn man mit im Raum ist, ist es gar nicht so laut. In der Wohnung darunter, als würde eine Gruppe Steppen lernen 😅.“

„Wir sind recht neue Katzenbesitzer … von wegen Samtpfote und Schleichjäger … wenn die zwei durch die Wohnung galoppieren, klingt es wie eine ganze Herde.“

„Und dann fragen sich noch manche, wieso die Katzen tagsüber meist schlafen😂.“

„😂😂😂 Meine Nachbarn unter mir haben beim Vermieter angerufen und gesagt, dass in meiner Wohnung ein wildes Tier hin und her rennt.“