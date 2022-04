16 Kaninchen und Katzen von Feuerwehr aus Messie-Haushalt befreit

Von: Nina Marie Jarosch

Die Gesichter der Tiere sind komplett zugewuchert. Ihre Augen müssen erstmal freigeschnitten werden. © Bildmontage: Instagram (tierheim_dellbrueck)

Das Tierheim Köln Delbrück ist fassungslos und bestürzt, als ihnen die Feuerwehr völlig verwahrloste Tiere bringt, die kurz zuvor aus einem Messie-Haushalt befreit worden sind.

Köln – Als die Feuerwehr dem Tierheim Köln am Mittwoch 13 Langhaar-Kaninchen und drei Katzen bringt, die ihr Dasein bis dato in einer verdreckten Messie-Wohnung fristen mussten, macht sich schnell Fassungslosigkeit unter den Mitarbeitern breit, als sie die Tiere in Augenschein nehmen. Was die Mitarbeiter so traurig an den 16 geretteten Tieren aus dem Messie-Haushalt macht, verrät Landtiere.de.

Der Zustand der 16 Tiere ist so katastrophal, dass es den Tierrettern die Tränen in die Augen treibt: „Sie waren abgemagert und ihr Fell zu seinem einzigen harten Klumpen verfilzt“, schildert das Tierheim in einem Post dazu auf Instagram. Mit dem Beitrag teilt das Tierheim auch einige Fotos der geretteten Tiere, die das ganze Ausmaß ihres schrecklichen Zustandes zeigen und aus denen man schließen kann, dass die armen Katzen und Kaninchen offenbar schon lange einfach sich selbst überlassen wurden.