Zehn Jahre alte Katze wird nach 24 Stunden zurückgegeben und findet dank TikTok ein Zuhause

Von: Ulrike Hanninger

Zwei Männer adoptieren eine zehnjährige Katze aus dem Tierheim, die zuvor nach nur 24 Stunden wieder zurückgegeben wurde. Grund für die Rettungsaktion war ein TikTok-Video.

Betagte Katzen wie Silky haben es nicht leicht. Verlieren sie ihr Zuhause und landen im Tierheim, dauert es häufig sehr lange, bis sie wieder adoptiert werden – wenn sich überhaupt jemand findet. Denn Seniorenkatzen haben irrtümlicherweise nicht gerade den besten Ruf.

Das Schicksal von Silky berührt daher umso mehr. Die in die Jahre gekommene Katzendame aus Melbourne wurde erst adoptiert – und schon am nächsten Tag wieder zurückgegeben. Zwei Männer sahen anschließend auf der Social-Media-Plattform TikTok auf dem Account @aaps_victoria ein Video von der zurückgewiesenen Mieze und beschlossen spontan, dass sie die Seniorin unbedingt kennenlernen wollten.

TikTok-Video zeigt die Katze mit ihren Adoptiv-Vätern

Für die Drei war es Liebe auf den ersten Blick. Die beiden Männer sind bereits erfahren im Umgang mit älteren Haustieren und wissen daher genau, worauf sie sich einlassen. Und dass es unter Umständen etwas länger dauern würde, bis sich die Katze bei ihnen eingewöhnt.

Kurz gesagt: Sie haben Silky sofort ins Herz geschlossen und halten in dem Video stolz die Adoptionsurkunde in die Kamera. So hat die australische Seniorkatze, deren tragische Rückgabe ebenfalls auf der Plattform gezeigt wurde, dank TikTok doch noch ein Zuhause gefunden.

Warum es sich lohnt, eine ältere Katze zu adoptieren

Jedes Lebewesen hat ein liebevolles Zuhause verdient, doch gerade ältere Haustiere haben es oft schwer, adoptiert zu werden. Zu Unrecht, denn die Senioren auf vier Pfoten bringen eine Menge Vorteile mit:

Sie sind deutlich ruhiger und ausgeglichener als Babykatzen, die man erst noch erziehen muss.

Sie brauchen nicht mehr so viel Aktion, Bewegung und Zuwendung.

Sie sind häufig regelrechte Schmusekatzen.

Sie müssen die Katze in der Regel nicht mehr stubenrein bekommen. Sie ist bereits an das Leben in einem Haushalt gewöhnt.

Sie bringen oft Erfahrung im Umgang mit anderen Haustieren oder Kindern mit.

Die Vermittlungsgebühr für das Tierheim fällt meist geringer aus.

Die TikTok-Community ist gerührt

Die Reaktionen der User sind eindeutig. Voll Begeisterung schwärmen sie für die zwei neuen „Väter“ von Silky. Einige erzählen auch von ihren eigenen Erfahrungen mit Katzen aus dem Tierheim, die zum Zeitpunkt der Adoption bereits ältere Stubentiger waren – und ihre Besitzer trotzdem noch für viele Jahre glücklich gemacht haben. Einig ist man sich auch in der Entrüstung darüber, dass Silky nach nur einem Tag zurückgegeben wurde.

„Ich liebe TikTok für solche Geschichten. 🥰“

„Silky kam zurück, weil sie dazu bestimmt war, bei ihnen zu sein. 🥹“

„Diese anderen Leute dachten, sie würde sich innerhalb von 24 Stunden eingewöhnen und haben sie dann ZURÜCKGEGEBEN? Sie haben sie nicht verdient. Schau dir jetzt ihre wunderbaren Väter an. 🥰“

„Meine Katze war 14 als ich sie adoptiert habe und starb mit 23. 🖤“