Katze stiehlt Besitzer die Mütze vom Kopf – „Was ein Sportler“

Von: Sina Lück

Katze Percy hat es faustdick hinter den Ohren. Mit Vorliebe klaut sie die Mütze ihres Besitzers vom Kopf. Und das so geschickt, dass die TikTok-Community Tränen lacht.

Haustiere bereichern unser Leben jeden Tag. Sie leisten uns Gesellschaft, spenden Trost, oder bringen uns zum Lachen. Dabei hat jeder Vierbeiner seinen ganz eigenen Charakter und seine eigenen, recht eigenartigen Angewohnheiten. Die hat auch Katze Percy. Ihre Lieblingsbeschäftigung: Die Mütze ihres Besitzers vom Kopf klauen. Wie geschickt sie das macht, lässt die TikTok-Community Tränen lachen.

Katze klaut Besitzer die Mütze vom Kopf – „Doppelter Hattrick“

Katzenbesitzer Ben lebt mit seinen zwei Katzen zusammen. Die beiden Samtpfoten Percy und Moira mischen das Leben von ihm ordentlich auf. Regelmäßig teilt er lustige Videos mit seinen rund 198.000 Followern, in denen seine Haustiere lauter Unfug machen. Ein Clip von Katze Percy, den Ben auf seinem Kanal kayjaypayyy gepostet hat, bringt die TikTok-Community besonders zum Lachen. Das Video ist zwar schon einige Wochen alt, kommt bei den Fans aber immer noch gut an.

Die Aufnahme zeigt Percy auf ihrem Lieblingsplatz in der Wohnung, eine kleine Hängematte an der Wand, die direkt an einer Ecke des Zimmers montiert ist. Von dort aus hat sie ihren Besitzer fest im Blick – und die bunten Mützen, die er auf dem Kopf trägt. Denn genau darauf hat Percy es abgesehen und legt sich auf die Lauer. Nur ihre kleinen Öhrchen blitzen hinter der Ecke hervor.

Katze klaut Besitzer die Mütze vom Kopf – mit einem lässigen Griff

Kaum betritt Ben das Zimmer, streckt Percy die Pfote nach ihm aus. Ein gezielter Griff und die Mütze hängt am Haken – oder vielmehr an Percys Krallen. Die Bewegung ist so geschickt, dass Ben keine Chance hat, seine Kopfbedeckung anzubehalten. Und wenn er mal keine Mütze trägt, krallt sich Percy einfach in seinen Haaren fest. Dadurch musste der Besitzer schon einige Strähnen lassen.

Doch am Ende des Videos erlaubt sich Ben einen kleinen Scherz. Er zieht einfach zwei Mützen übereinander an. Percy bekommt die obere zwar zu fassen, die untere bleibt aber auf dem Kopf des Besitzers. Der lacht nur amüsiert, als seine Katze ihm verdutzt hinter her schaut und sich vermutlich fragt: „Was zur Hölle sollte das?“.

Katze klaut Besitzer die Mütze vom Kopf – und hat die Methode perfektioniert

Das Video hat bereits 4,5 Millionen Aufrufe erzielt und mehr als 850.000 Likes erhalten. Mittlerweile hat Percy ihre Methode als tierischer Mützen-Dieb perfektioniert. In vielen weiteren Videos fegt sie Ben alles mögliche vom Kopf – egal ob Stirnband, Kappe oder Rentier-Geweih. Ihre Trefferquote begeistert die Menschen im Netz. Ebenso wie ein TikTok-Video, in dem eine Katze Snacks vom Tisch fallen lässt. Mit einer Anspielung auf ein Fußballspiel scherzt ein User: „Doppelter Hattrick“. Die Follower geben außerdem zahlreiche Tipps, wie Ben seiner Katze das Verhalten abgewöhnen könnte, was dieser in den neuen Clips direkt ausprobiert. Ob sich Percy davon beeindrucken lässt? Überhaupt nicht! Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Was ein Sportler 😂“

„😂😂😂 Ich kann nicht aufhören, das anzusehen.“

„Ich kann nicht mehr. 😅😅😅😅😅 Das ist die süßeste, beleidigenste Beziehung aller Zeiten. 🥰🥰“

„Ausgezeichnetes Video 👏 Dein Kätzchen ist fantastisch. 😎😂 und die Regalkonstruktion für ihn ist genial. 🧡🤍“

„Als sie merkte, dass du eine andere Mütze anhast. 😂😂😂🥰🥰🥰“

„Percy braucht ein Schild unter sich, auf dem die Punktzahl steht, wie viele Mützen sie schnappt.“

„Warum habe ich mir das sieben Mal angesehen? 😂😂😂🥰🥰🥰“