„Da kommt der Kalle“: Was eine Katze im Video „erzählt“, trifft den Humor von über 75.000 Instagram-Usern

Von: Juliane Gutmann

Jede Katze ist anders. Die eine ist neugierig und verspielt, die andere eher gemütlich und ängstlich. Allen gemein ist allerdings ihre unnachahmlich eigenwillige Art, die auf Instagram Wellen schlägt.

Sie haben Ihrer Katze etwas antrainiert? Dann zählen Sie zur Minderheit von Katzenfreunden, welchen dies gelungen ist. Denn die Stubentiger zählen in der Regel zu den Tieren, die nichts machen, was ihnen nicht in den Kram passt. Die dickköpfigen Samtpfoten gelten unter anderem als eigensinnig, gleichmütig und bisweilen auch als etwas wunderlich.

Auch die Videos, die zu abertausenden im Netz kursieren, zeugen nicht selten von sonderbarem Verhalten. Zu sehen sind etwa Miezen, die beim Anblick einer Gurke meterweit in die Luft springen. Auch ungewöhnliche Schlafpositionen belustigen tausende Social-Media-Nutzer. Manche Vierbeiner punkten dagegen mit ihrem vermeintlichen Sprachtalent. So klingt es bei manchen Katzen tatsächlich danach, als würden sie die menschliche Sprache verwenden.

Miau-Laute einer Katze klingen wie menschliche Sprache

Ein Video aus dem Jahr 2017, das aktuell auf Instagram wieder viral geht, zeigt ebenfalls ein „Sprachtalent“. Mit etwas Fantasie hört man tatsächlich gesprochene Wörter und zusammenhängende Sätze vonseiten der Katze, die gefilmt wird.

Spielen, Kuscheln, Schlafen: Eine Auswahl der Lieblingsbeschäftigungen einer Katze. So manche Verhaltensweise der Tiere macht sie zu regelrechten Social-Media-Stars. (Symbolbild) © Valentina Barreto/Imago

Im Video ist eine graue Katze im Profil zu sehen, die im Flur einer Wohnung sitzt. Als sie beginnt, zu miauen, klingt es, als ob sie „Da kommt der Ralf“ sagen würde. Die nächsten Laute der Mieze könnten mit „Er kommt rein. Er geht raus. Da kommt der Kalle. Ne, Koralle“ übersetzt werden.

Wo genau die Szene aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Auch, um welche Rasse es sich bei der Katze handelt, bleibt unklar.

„Jedes Mal Tränen gelacht“: Video begeistert Instagram-User

Knapp 75.000 Mal wurde das Video von den Instagram-Usern bereits mit „Gefällt mir“ markiert. Doch nicht alle amüsieren sich – einige zeigen sich besorgt und auch erbost. Eine Auswahl der Kommentare unter dem Post:

„(Eine) Sächsische Katze😍“

„Ich habe noch nie ein Video so häufig nacheinander angeschaut und jedes Mal Tränen gelacht. 😂 Dabei mag ich Katzen nicht einmal besonders. 😅“

„😂😂😂😂😂😂 Mega!“

„Dieser Moment, wenn du als Katze realisierst, dass du mehr Akzent hast als deine Besitzer.“

„Verstehe nicht, wie man das lustig finden kann. Die Katze leidet …“

„Immer gehirntot lachen, das Tier hat augen-/ohrenscheinlich etwas …“