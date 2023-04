Katze in der Klemme – wenn gekippte Fenster zur Falle werden und wie Sie das vermeiden

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Für Katzen können gekippte Fenster zu einer lebensgefährlichen Falle werden. Nahe Wuppertal ist es für eine Samtpfote noch mal gut ausgegangen.

Eine Stunde dauerte der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld in der Nähe von Wuppertal. Ein aufmerksamer Bürger hatte die Hilfskräfte alarmiert. Der Grund: Im ersten Stock eines Gebäudes, sieht der Zeuge eine Katze, die mehr als dringend Hilfe benötigt.

Weil die Katze anscheinend unbedingt nach draußen wollte, versuchte sie über ein gekipptes Fenster aus einer Wohnung im ersten Stock zu schlüpfen. Doch das ging, wie es unter diesen Umständen häufig der Fall ist, grundlegend schief. Bei ihrem waghalsigen Manöver bleibt die Katze in dem offenen Fensterspalt stecken.

Geraten Katzen in den Spalt eines gekippten Fensters, rutschen sie schnell in den engsten Bereich nach unten. In den schlimmsten Fällen kann es dadurch zu Quetschungen der Organe kommen oder zu Wirbelsäulenschäden. Letzteres ist vor allem der Fall, wenn der Stubentiger versucht, sich panisch von selbst zu befreien.

Katze in der Klemme – gefährliche Situation führt zu „Kippfenstersyndrom“

Je länger die Katze eingeklemmt ist, desto lebensgefährlicher wird für sie die Lage. Die nach so einem Vorfall entstandenen Verletzungen werden unter dem sogenannten „Kippfenstersyndrom“ zusammengefasst. Zu den Symptomen gehören:

Gelähmte Hinterbeine mit teilweise kalten Pfoten

Thrombosen in Bauchgefäßen

Schäden an inneren Organen wie Blase, Darm oder Niere

Die Folgen des Kippfenstersyndroms sind häufig nicht mehr zu heilen, weshalb viele Katzen daran versterben oder von ihrem Leid erlöst werden müssen. Im Fall von Wuppertal kam die Hilfe der Feuerwehr zum Glück rechtzeitig und die Hilfskräfte können die Katze der Besitzerin, die den Vorfall nicht bemerkt hatte, übergeben.

Katze in der Klemme – so werden gekippte Fenster sicher für den Vierbeiner

Möchten Sie Ihre Katze schützen und einen solchen Unfall vermeiden, können Sie gekippte Fenster relativ leicht katzensicher machen. Schutzvorrichtungen, die selbst gebaut oder gekauft werden können, ermöglichen ein Lüften ohne Gefahr für die Vierbeiner. Die speziellen Netze oder Gitter können in Tierhandlungen erworben werden.

Doch Vorsicht: auch vollständig geöffnete Fenster sind eine Gefahr. Eine Sicherung mit Netzen ist auch hier empfehlenswert, um Ihre Katze vor waghalsigen Springmanövern und Abstürzen zu bewahren.