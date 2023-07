„Was für eine erstaunliche Freundschaft“: Katze und Frettchen spielen zusammen

Von: Sina Lück

Auf Reddit sorgen eine Katze und ein Frettchen für jede Menge Aufsehen. Wie die Tiere miteinander spielen, begeistert die Menschen im Netz.

In der Tierwelt existieren teilweise kuriose Freundschaften: Mini-Kuh und Ente, Waschbär und Reh oder Schildkröte und Gepard – es ist schon erstaunlich, welche unterschiedlichen Tierarten miteinander harmonieren. Und auch Hund und Katze können sich gut verstehen, obwohl sie in den meisten Fällen nicht viel füreinander übrig haben. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele im Netz. Jetzt beweist ein aktuelles Video auf Reddit, dass eine Katze und ein Frettchen ebenfalls gute Freunde sein können. Wie die beiden zusammen spielen, lässt die Herzen der Community schmelzen.

Frettchen animiert Katze zum Spielen – Tiere tollen ausgelassen in der Wohnung

In einem Reddit-Video weiß eine Katze ganz genau, wann ein Frettchen mit ihr spielen möchte. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

„Meine Katze Comet hasst andere Katzen absolut. Aber sie liebt es, wenn ich sie mit dem Frettchen meiner Schwester spielen lasse“, schreibt der Besitzer auf Reddit (u/graciep11) zu dem Video. Darin hält er das ausgelassene Spiel der beiden Tiere im Wohnzimmer fest. In dem 18-sekündigen Clip versucht das Frettchen zunächst, die Samtpfote zum Aufstehen zu bewegen. Aufgeregt hopst es hin und her und sprintet auf sie zu – zunächst ohne Erfolg. Doch plötzlich springt die Katze vom Teppich auf und steigt in das Spiel mit ein. Schließlich tollen die Tiere ausgelassen den Flur der Wohnung entlang.

„Ich weiß, dass viele Leute es nicht gutheißen, wenn Katzen und Frettchen zusammen spielen. Und um ehrlich zu sein, würde ich das bei den meisten Katzen auch nicht gutheißen. Ich besaß jedoch ein älteres Frettchen, als ich meine Katze als elf Wochen altes Kätzchen bekam, und habe sie täglich darauf trainiert, beim Spielen sanft mit ihr umzugehen“, erklärt der Besitzer auf Reddit.

Comet lernt Frettchen schon früh kennen – er weiß, wie sie spielen

„Als meine Schwester ein neues Frettchen bekam und mein altes Frettchen verstarb, ließ ich die beiden miteinander spielen. Am liebsten jagen sie sich abwechselnd durch das Haus. Ich kann immer sehen, wie das Gesicht meiner Katze aufleuchtet, sobald ich den kleinen Kerl zum Spielen rauslasse“, freut sich der Halter über den harmonischen Umgang der Tiere. Eine innige Freundschaft herrscht auch zwischen einer Babykatze und einem Hund.

„Artenübergreifende Freundschaften bei domestizierten Tieren kommen häufig vor, vor allem, wenn sich die Tiere während ihrer primären Sozialisierungsphase treffen“, erläutert Tierverhaltensforscherin Petrina Firth gegenüber Newsweek. Daher habe Comet schon früh gelernt, wie sich ein Frettchen verhält und wie sie spielen. Laut des Besitzers achte Comet sogar darauf, seine Krallen nicht zu benutzen. Und das Frettchen scheint die Katzensprache ebenso zu verstehen.

Menschen im Netz feiern das Video – „Was für eine erstaunliche Freundschaft“

Beim Anblick des Videos staunen die Menschen über die außergewöhnliche Freundschaft der beiden Tiere. In den Kommentaren berichtet die Reddit-Community außerdem von ähnlichen Fällen. „Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem es Tausende von Katzen und mehrere Frettchen gab, und alle kamen gut miteinander aus“, schreibt ein User. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Was für eine erstaunliche Freundschaft“

„Sie sind urkomisch. Die Katze versucht Tricks wie das Frettchen!“

„Die Art, wie das Frettchen seinen Schwanz stupst, ist so lustig!“

„Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem es Tausende von Katzen und mehrere Frettchen gab, und alle kamen gut miteinander aus.“

„Meine letzte Katze wurde von zwei erwachsenen Frettchen aufgezogen. Als Kätzchen schlief er mit ihnen. Sie stapelten sich alle zusammen in einer Kiste und schliefen übereinander. Sie haben die ganze Zeit gespielt.“

„Ich bin besessen von der Art und Weise, wie sich Frettchen bewegen, besonders wenn sie aufgeregt sind.“