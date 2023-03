Warum Katzen einen Hängebauch haben – und wofür er gut ist

Fast jede Katze hat eine kleine Plauze. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Manche Katze tragen eine kleine Plauze mit sich herum. Die überschüssigen Pölsterchen erfüllen jedoch einen ganz bestimmten Zweck.

„Hat meine Katze Übergewicht?“, fragt sich so mancher Halter, wenn er seinen in die Jahre gekommenen Stubentiger mal wieder von der Seite betrachtet. Da guckt doch glatt zwischen den Hinterbeinen ein kleines Bäuchlein hervor. Normalerweise stellt diese überschüssige Haut kein Problem dar. Denn nicht nur ältere Hauskatzen haben so eine Art Bauchtasche, auch Wildkatzen und Tiger weisen eine auf. Bei normal-gewichtigen Katzen ist das kein Grund zur Sorge. Erscheint die Fettschürze jedoch als zu groß und dick und treten zudem weitere Symptome auf, sollten Sie einen Tierarzt draufgucken lassen. Welche Symptome das sind, verrät Landtiere.de

Völlig normal ist eine Bauchtasche, wenn sie sich weich und beweglich anfühlt – etwa wie ein halb gefüllter Wasserballon. Ist Ihre Katze zudem agil und fit und ansonsten schlank und fröhlich, besteht kein Grund zur Sorge. Die kleine Wampe erfüllt nämlich einen wichtigen Zweck.