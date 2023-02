Geheimer Deal unter Vierbeinern: Katze hilft Hund, um an Snacks zu kommen

Von: Sandra Barbara Furtner

Teilen

Corgi Hammy möchte einen Snack. Der liegt jedoch auf dem Tisch. Er kommt nicht ran. Zum Glück gibt es Kater Theodore. Wie er ihm die Leckereien heimlich zuschustert, zeigt ein TikTok-Video.

Auch wenn es für so manchen Tierliebhaber ungewöhnlich erscheint: Hunde und Katzen können ein herrliches Team bilden. Die wunderbare Zusammenarbeit zwischen dem sechsjährigen Pembroke Welsh Corgi Hammy und Britisch Kurzhaar-Kater Theodore begeistert die TikTok-Community. Unter dem Account hammyandolivia teilt die stolze Besitzerin ein Video, das zeigt, wie Teamwork am besten funktioniert, wie Landtiere.de berichtet.

Geheimer Deal: Katze hilft Hund, um an Snacks zu kommen

Geheimer Deal: Katze hilft Hund, um an Snacks zu kommen – eine Hand wäscht die andere

Nach dem Motto: „Eine Hand wäscht die andere“, schustert der Kater seinem Freund immer wieder Leckereien zu. Corgi Hammy hat kurze Beine und tut sich schwer, an die Leckereien zu gelangen. Die liegen nämlich auf der Küchenzeile. Für ihn unerreichbar. Er hätte sie jedoch so unglaublich gerne. Hier kommt der Kater ins Spiel. Er bemerkt das tierische Verlangen und schubst ihm einfach die Snacks auf den Boden.

Süße Katzenbabys: Elf Fotos, die Ihr Herz direkt schmelzen lassen Fotostrecke ansehen

„Wir bemerkten ihre tiefe Bindung, als wir hörten, wie Gegenstände von der Küchentheke in den anderen Raum fielen. Wir dachten, Theodore würde nur Dinge wegwerfen, die wir aufräumen sollten, aber jedes Mal, wenn wir in die Küche gingen, sahen wir, dass er immer wieder Hundeleckerlis runterwarf. Und bald darauf fanden wir Hammy in der Küche, wo er darauf wartete, dass Theodore weitere Leckerlis für ihn von der Theke warf.“

Auch wenn die Besitzer das liebevolle Verhalten der beiden Freunde bewundern, müssen sie trotzdem darauf achten, dass der Hund nicht zu dick wird. Und so wandern die Leckereien kurzerhand auf den Kühlschrank. Die Frage ist jedoch, wie lange sie dort versteckt bleiben. Denn Theodore gibt schon sein Bestes und versucht einen Weg zu finden, um dort hinaufzugelangen. Die User im Netz sind begeistert und kommentieren:

„Bonnie und Clyde. 😂“

„Ich glaube, Sie haben das falsch verstanden. Der Hund ist jetzt das Haustier der Katze. 😂“

„Das ist das Süßeste, was ich seit Langem gesehen habe.“

„Meine Hunde haben genau das gleiche Arrangement mit den Katzen getroffen. 😂“

„Robin Hood. 😂😂😂“

„Das ist einfach nur super lustig.“