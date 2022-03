Katze ist nicht zu stoppen – wenn sie ein ganz bestimmtes Geräusch hört

Von: Nina Marie Jarosch

Katze „Beano“ ist nicht aufzuhalten, wenn sich sein Futterautomat öffnet. © TikTok (couvieandkitty)

Eine Katze ist nicht aufzuhalten, wenn sie ein ganz bestimmtes Geräusch hört. Das lustige Video ihrer blitzschnellen Reaktion bringt Millionen Menschen im Netz zum Lachen.

Ottawa (Kanada) – Die TikTok-Nutzerin „couvieandkitty“, die in der Video-Sharing-App auch unter dem Namen Alana C bekannt ist, hat am letzten Mittwoch einen kuriosen Clip veröffentlicht. Es zeigt die völlig verrückte Reaktion ihrer Katze „Beano“ auf ein ganz bestimmtes Geräusch. Was für die Katze daran so unwiderstehlich ist, verrät Landtiere.de*.

Das Gehör von Katzen ist einfach unschlagbar. Sie können in viel niedrigeren und höheren Frequenzen hören als Menschen und sogar als Hunde. Auch auf die Entfernung hören Katzen bis zu fünfmal weiter als wir. So ist es kein Wunder, dass das Lieblingsgeräusch von Katze „Beano“ für uns nicht zwar nicht wahrnehmbar ist, aber er dabei sofort losschießt, wie eine Rakete. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.