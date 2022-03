Katze liebt winzigen Küchenschrank – das bringt Besitzerin auf eine Idee

Von: Nina Marie Jarosch

Drei Jahre wird ein winziger Küchenschrank nicht genutzt, bis ihn eine Katze für sich entdeckt und zu eigen macht. Das bringt die Besitzerin auf eine zauberhafte Idee.

Mississippi – Katzenbesitzerin Emma Waters postet kürzlich ein Video auf TikTok, das zeigt, wie ihr Kater Kuzco ausgerechnet einen winzigen, ungenutzten Küchenschrank zu seinem Lieblingsplatz auserkoren hat. Das Video begeistert Millionen Menschen im Netz und bringt Waters auf eine zauberhafte Idee, wie Landtiere.de berichtet.*

Einige Hausbesitzer investieren viel Zeit, um ihre Wohnräume zu renovieren und neu zu gestalten. Katzenbesitzerin Emma Waters hat jetzt extra einen winzigen Küchenschrank für ihren Kater Kuzco renoviert, nachdem sie ein Video von ihrer Samtpfote und seinem Lieblingsplatz auf ihrem TikTok-Account „kuzcopluscleo“ mit der Frage postet: „Was würdet ihr mit dieser Ecke machen?“ Der kurze Clip begeistert die Leute im Netz und es kommen jede Menge Vorschläge, wie der kleine Raum dekoriert werden könnte. Eine andere Katze pflegt eine heimliche Freundschaft mit dem Postboten.

Ein winzig kleiner Küchenschrank ist der Lieblingsplatz von Kater Kuzco. © TikTok (kuzcopluscleo)

Katze liebt winzigen Küchenschrank – der vorher 3 Jahre lang leer steht

Wie Waters gegenüber „Newsweek“ berichtet, war der Schrank die letzten drei Jahre lang ungenutzt. „Als wir in dieses Haus einzogen, wussten wir nicht, was wir in diesen Schrank mit der seltsamen Größe stellen sollten“, erzählt sie in dem TikTok-Video, während sie eine kleine Tür oben neben dem Kühlschrank öffnet. Kater Kuzco sei immer oben auf dem Kühlschrank gesessen, bis ihr Mann eines Tages die Schranktür aufmacht, um zu sehen, was er tun würde. „Kuzco ging sofort hinein, legte sich hin und machte ein langes Nickerchen“, so Waters. „Seitdem liebt er diesen Raum.“ Auch in dem Video huscht er sofort hinein. Eine andere Katze zeigt ihrem Frauchen in einem lustigen Video, wer hier der Boss ist.

Katze liebt winzigen Küchenschrank – „Jetzt fehlt nur noch eine Discokugel!“

In wenigen Tagen wird der Clip von Kuzco und seinem Lieblingsplatz in dem winzigen Küchenschrank von mehr als 4,7 Millionen Menschen angesehen. Inspiriert von den vielen Gestaltungsvorschlägen für das kleine „Katzenzimmer“, beschließen Waters und ihr Mann den Schrank für Kuzco neu zu gestalten.

In einem Folgevideo ist zu sehen, wie der Küchenschrank nach der Renovierung aussieht. An der Vorderseite der Tür hängt ein hübsch bemaltes Schild mit der Aufschrift „Kuzco‘s Ecke“. Und ihr Mann hat ihm extra LED-Wolkenlichter gebastelt und den Boden des Schranks mit einer Decke ausgekleidet. Und das gefällt nicht nur dem stolzen Kater Kuzco. Hier ein paar Kommentare der TikTok-User:

„Schicke Katzen-Wohnung 🥰“

„Diese Wolkenlichter 😍“

„Kuzcos Partyraum!“

„Jetzt fehlt nur noch eine Discokugel! 😸“

„Das ist bezaubernd!!!“

„Oh mein Gott, das ist so süß! Was für ein glückliches Kätzchen!!“

