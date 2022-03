Katze ist nicht zu stoppen – wenn sie ein ganz bestimmtes Geräusch hört

Von: Nina Marie Jarosch

Eine Katze ist nicht aufzuhalten, wenn sie ein ganz bestimmtes Geräusch hört. Das lustige Video ihrer blitzschnellen Reaktion bringt Millionen Menschen im Netz zum Lachen.

Ottawa (Kanada) – Die TikTok-Nutzerin „couvieandkitty“, die in der Video-Sharing-App auch unter dem Namen Alana C bekannt ist, hat am letzten Mittwoch einen kuriosen Clip veröffentlicht. Wie Landtiere.de berichtet, zeigt es die völlig verrückte Reaktion ihrer Katze „Beano“ auf ein ganz bestimmtes Geräusch.

Das Gehör von Katzen ist einfach unschlagbar. Sie können in viel niedrigeren und höheren Frequenzen hören als Menschen und sogar als Hunde. Auch auf die Entfernung hören Katzen bis zu fünfmal weiter als wir. So ist es kein Wunder, dass das Lieblingsgeräusch von Katze „Beano“ für uns nicht zwar nicht wahrnehmbar ist, aber er dabei sofort losschießt, wie eine Rakete – wenn sich sein Futterautomat öffnet.

Katze „Beano“ ist nicht aufzuhalten, wenn sich sein Futterautomat öffnet. © TikTok (couvieandkitty)

Katze ist nicht zu stoppen – „Zurückhaltung? Nie davon gehört“

Der Clip mit der Überschrift „Beano: Zurückhaltung? Nie davon gehört“ zeigt mehrere Ausschnitte von dem schwarzen Kater und seiner urkomischen Reaktion auf das Geräusch seines sich automatisch öffnenden Futternapfs. Egal ob er gerade gekämmt wird, Streicheleinheiten genießt oder mit seinen Besitzern spielt – er lässt alles liegen und stehen und rennt sofort wie ein geölter Blitz los, in Richtung Futter. Eine andere Katze bekommt eine Garnele serviert und reagiert ganz anders als erwartet.

Katze ist nicht zu stoppen – kurioser Clip bringt Millionen Menschen zum Lachen

Das lustige Video von Katze „Beano“ und seiner ganz besonderen Liebe zu seinem Futterautomaten kommt bei der TikTok-Community richtig gut an. Es sorgt für viel Erheiterung bei den Usern, wird in nur wenigen Tagen über 8,6 Millionen Mal angesehen und erhält mehr als 1,7 Millionen Likes.

Vor allem andere Katzenbesitzer scheinen ähnliche Erfahrungen mit ihren Tieren gemacht zu haben. Hier eine kleine Auswahl der über 8.200 Kommentare zu dem Clip:

„Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist eine Katze!“

„Warum tun Katzen so, als ob sie nie gefüttert werden, meine beiden liegen buchstäblich neben ihren Näpfen und schreien, wenn ich nur 1 Minute zu spät mit dem Frühstück komme 😂“

„Das ist die schönste ❤️Beziehung, die ich seit langem gesehen habe“

„Ich wenn‘s Pizza gibt 😂“

„Meine liebste Tageszeit ist, wenn der Futterautomat losgeht und ich meine Katze durch die Wohnung schlittern sehe, genau so.“

„The Fast and the Furriest!“

„Er tut so, als hätte er noch nie etwas gegessen 😂😂😂“

„Das hat mir den Morgen versüßt 🥰“

*Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.