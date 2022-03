Katze schlägt Purzelbäume und schneidet Grimassen

Von: Nina Marie Jarosch

Eine Katze verhält sich ziemlich kurios – sie schlägt Purzelbäume und schneidet Grimassen. Das Video von ihrer witzigen Aktion sorgt für viel Erheiterung im Netz.

Virginia (USA) – Haben Sie jemals Ihre Katze beobachtet und sich gefragt, was eigentlich gerade in ihrem Kopf vor sich geht? Genau das denkt man auch als Zuschauer, wenn man das Video von Kater Paulie sieht, in dem er sich wie ein Clown benimmt und alle mit seinem lustigen Verhalten amüsiert.

Cami Kotwicki teilt das Video kürzlich auf Reddit unter ihrem Benutzernamen „knowledge_pony“. Dazu schreibt sie: „Mir wurde gesagt, dass ihr die Katze meiner Mutter, Paulie (Paul), mögen würdet“. Kater Paulie lebt in Virginia bei Camis Mutter Karen. Er ist vier Jahre alt und wurde als verwildertes Kätzchen von Karens Verlobten Don aus einer Scheune gerettet. Der Clip zeigt, wie der Kater voller Energie herumrennt und lustige Sachen macht – und das sorgt bei der Reddit-Community für jede Menge Begeisterung, wie Landtiere.de berichtet. Das Video einer blinden aber trotzdem glücklichen Katze verzaubert viele Menschen.

Der witzige Videoclip von Katze Paulie sorgt bei den Leuten im Netz für viel Begeisterung. © Reddit (knowledge_pony)

Katze Paulie hat verrückte 5 Minuten – auch „Zoomies“ genannt

Viele Katzenbesitzer werden Paulies wildes Herumrennen auch von ihren Haustieren kennen – die verrückten 5 Minuten, die oft als „Zoomies“ bezeichnet werden. Diese unkontrollierten und plötzlich auftretenden Energieausbrüche werden in der Fachsprache als frenetische, zufällige Aktivitätsperioden bezeichnet und kommen bei vielen domestizierten, aber auch bei wilden Tieren vor. Bei Katzen sind sie am wahrscheinlichsten in der Morgen- und Abenddämmerung, da die Samtpfoten dann am aktivsten sind. Eine andere Katze ist nicht zu stoppen, wenn sie ein ganz bestimmtes Geräusch hört.

So ist es wohl auch bei Kater Paulie, der sich laut Cami in seinen verrückten fünf Minuten regelmäßig zum Affen macht. In dem geteilten Clip rennt er wie wild von einer Ecke in die andere, schlägt einen Purzelbaum auf der Treppe und starrt mit einer irren Grimasse in die Kamera. Gegenüber „Newsweek“ erzählt Cami: „Paulie ist eine sehr seltsame Katze. Er albert nicht nur auf der Treppe herum, sondern zeigt auch andere merkwürdige Verhaltensweisen im ganzen Haus.“ Und das sehr zur Freude der Zuschauer.

Katze Paulie hat jetzt viele Fans und sein eigenes Forum auf Reddit

Das witzige Video von Paulie sorgt für viele Lacher im Netz, nachdem es auf Reddit viral geht. „Ich fand das Video toll und wollte es einfach mit allen Katzenliebhabern da draußen teilen“, so Kotwicki. „Aber ich hatte keine Ahnung, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommen würde.“ Inzwischen hat es bereits fast 38.000 Bewertungen und Hunderte von Kommentaren erhalten. Hier eine kleine Auswahl davon:

„Paul ist ein Spinner, aber ich liebe ihn.“



„Dies ist ein absolut mythisches Wesen, das kopfüber durch die Beine schaut.“

„Der Kopfstand auf der Treppe!!! Ich bin verliebt!"

„Das ist ein Katzenverhalten, das ich wirklich nicht verstehe, und sogar große Katzen wie Leoparden und Tiger machen das!“

„Er ist so ein süßes, kleines, verrücktes Kätzchen.“

„Diese Katze braucht ihren eigenen Kanal lol. Ich könnte stundenlang zuschauen.“

Weil Paulies lustiges Video ein solcher Erfolg gewesen ist, hat er jetzt tatsächlich sein eigenes Unterforum auf Reddit mit dem Namen „r/PaulieTheCat“, wo Cami nun alle seine witzigen Streiche teilt. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.