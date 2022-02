Katze wartet täglich auf Postboten – zauberhaftes Video zeigt, warum

Von: Nina Marie Jarosch

Teilen

Katze Moose wartet täglich auf den Postboten, weil sie eine besondere Freundschaft pflegen. (Symbolbild) © blickwinkel/Imago

Eine Katze wartet täglich auf den Postboten. Ein zauberhaftes Video zeigt die einzigartige Verbindung der beiden und hat die Herzen vieler Zuschauer tief berührt.

Pittsburgh – Vor ein paar Tagen postet Genevieve Abell auf ihrem TikTok-Account ein Video mit dem Titel: „Ich bin über eine Liebesgeschichte gestolpert, das war mein besonderer Moment am 22.2.22“. Was die ganz besondere Beziehung zwischen ihrer Katze Moose und dem Postboten ausmacht, verrät Landtiere.de*.

In dem kurzen Clip, der auf ihrem TikTok-Account „genevieveabell“ gepostet wurde, ist zu sehen, wie der Postbote mit einem Postsack auf der Schulter und Briefen in der Hand vor dem Haus anhält, um mit ihrer Katze Moose zu interagieren, die bereits auf ihn zu warten scheint. Katze Moose springt sofort freudig auf den Briefkasten und lässt sich streicheln. Und wie es der Zufall will, hält Besitzerin Abell diesen niedlichen Moment zwischen den beiden zufällig aus einigen Metern Entfernung mit ihrem Handy fest. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.