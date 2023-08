Katze verfolgt Besitzer auf Schritt und Tritt: „Kann nicht mal alleine auf Toilette“

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Ein virales TikTok-Video zeigt die außergewöhnliche Beziehung zwischen einem Mann und seiner Katze. Mit ihrem Verhalten stellt die Samtpfote gängige Katzenklischees auf den Kopf.

Kennen Sie das Sprichwort: „Hunde haben Besitzer, Katzen haben Personal.“ ? Ein Satz, der die Natur vieler Stubentiger kurz zusammenfasst. Denn im Gegensatz zu Hunden sind Katzen oft unabhängiger, neigen dazu, alleine zu sein und haben einen ausgeprägten eigenen Willen. So zumindest das oftmals verallgemeinerte Bild von Katzen. Ein virales TikTok-Video stellt dieses Klischee nun infrage.

Viraler Clip zeigt besondere Verbindung zwischen Katze und Besitzer

Der bewegende Clip vom TikTok-Account „winstonandspooky“ hat in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit von unzähligen Usern auf sich gezogen. Er zeigt die besondere Verbindung zwischen Katze Winston und ihrem Besitzer. Die Aufnahme hat bislang erstaunliche acht Millionen Aufrufe erzielt und vermittelt die Botschaft, dass Katzen nicht nur unabhängig sind, sondern auch enge Bindungen zu ihren Menschen aufbauen können.

Das Video, mit dem Titel „Winston ist nicht wie die meisten Katzen“, beginnt mit einem eingeblendeten Text: „Die meisten Katzen: Unabhängig und brauchen nicht viel Aufmerksamkeit“. Eine Aussage, die auf das verbreitete Klischee anspielt, das auf Winston jedoch keineswegs zuzutreffen scheint. Denn im Weiteren folgt der Text: „Meine Katze“, begleitet von herzerwärmenden Szenen, in denen Winston seinem menschlichen Begleiter von Raum zu Raum folgt. Er nutzt jede Gelegenheit, um seinem Menschen nachzulaufen und ihm Gesellschaft zu leisten.

Noch mehr spannende Tier-Themen finden Sie im kostenlosen Partner-Newsletter von Landtiere.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

TikTok-User sind begeistert: „Ich habe auch so ein Klebewesen“

„Du kannst dich glücklich schätzen. Deine Katze liebt dich“, lautet der Tenor vieler User-Kommentare zu dem Clip. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Haltung von dem Katzenschwanz, der allgemein viel über die Stimmung von Katzen aussagt. Winston trägt seinen nach oben und an der Spitze geknickt. „Die Schwanzhaltung sieht aus wie ein Fragezeichen und verrät, dass die Katze neugierig ist und wissen möchte, was du vorhast“, schreibt ein User in den Kommentaren. Und tatsächlich steht diese Haltung für Neugierde, Interesse, Offenheit, Motivation und kann ebenfalls Lust zum Spielen ausdrücken.

Katzensprache verstehen: Zehn Signale, die zeigen, dass Ihre Katze Sie liebt Fotostrecke ansehen

Mit mehr als 1,9 Millionen Likes und über 6.700 Kommentaren wird deutlich, wie groß das Interesse an dem Clip ist. Wie sehr die Aufnahme gefällt zeigen diverse Kommentare wie diese – hier eine kleine Auswahl.

„Das bedeutet, sie liebt dich! ❤️❤️❤️“

„Katze: ‚So, wohin gehen wir?‘“

„Die Schwanzspitze ist wie ein Kompass, der auf dich gerichtet ist. 😂🧭“

Ich habe drei Katzen, die dasselbe machen und ich muss sagen, ich kann noch nicht mal alleine auf Toilette😭😂.“

„Er ist dein kleiner Schatten.“

„Meine Katze macht das auch. Soooo süß🧡.“

„Auch Katzen brauchen Unterhaltung. Und der Unterhalter bist zufällig du 😂❤️.“

„Ich habe die Sache mit den unabhängigen Katzen nie verstanden, vor allem weil ich 24/7 einen Schatten an meiner Seite habe.“

„Hab auch so ein Klebewesen 😂😂😂🥰🥰.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Lara Kiehl sorgfältig überprüft.