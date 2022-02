„Jetzt stör mich nicht beim Schlafen“: Katze zeigt, wer hier der Boss ist

Von: Sandra Barbara Furtner

Ragdoll Kater Albus liebt es, mit seinem Frauchen zu spielen. © Instagram (albeetheragdoll)

Eine Katzenbesitzerin möchte ihr Bett frisch überziehen. Doch Kater Albus passt das rein gar nicht und zeigt, wer hier das Sagen hat. Menschen im Netz lachen sich schlapp.

Zürich – Laut einer Studie lieben Katzen nichts mehr als ein ausgiebiges Schläfchen zu halten. So fand die Universität in Zürich heraus, dass die meisten Stubentiger zwischen 12 und 15 Stunden pro Tag schlafen, manche von ihnen bringen es sogar auf 18 Stunden am Tag.

Wird die Katze jedoch bei ihrem wohlverdienten Nickerchen gestört, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie dementsprechend mürrisch reagiert. Das Verhalten, welches Ragdoll Kater Albus jedoch an den Tag legt, ist so witzig, dass jetzt sein Video auf TikTok die große Runde macht. Über 5,7 Millionen Menschen konnten sich dafür schon begeistern. Landtiere.de* zeigt die witzige Reaktion von Kater Albus, wenn man ihn aus dem Schlaf reißt.

Die meisten Menschen im Netz amüsieren sich köstlich über den kuriosen „Gang" den Albus auf dem Bett vollbringt. So huscht er mit einem riesigen Katzenbuckel und der Anmut einer wild gewordenen „Krabbe" über die Matratze.