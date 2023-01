Kommunikation zwischen Mensch und Katze: Warum Sie Ihren Stubentiger öfter anblinzeln sollten

Tierpsychologie

Das langsame Augenblinzeln kann laut Wissenschaftlern die Kommunikation zwischen Mensch und Katze auf positive Weise stärken.

Katzen wird nachgesagt, dass sie auf ihre ganz eigene Art und Weise lächeln können. Nämlich, in dem sie bei Blickkontakt die Augen schmal machen oder kurz schließen. Durch die zusammengekniffenen Augen ziehen die Stubentiger, wenn sie entspannt sind, die Wangen leicht nach oben, was wie ein Lächeln wirkt. Mit genau demselben Verhalten könnten Menschen mit der Katze in Kommunikation treten, so das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern um Karen McComb von der University of Sussex in Brighton. Auf Landtiere.de erfahren Sie mehr über die Studie und was das für die Kommunikation mit der Katze bedeutet.

Unter Katzenbesitzern erzählt man sich schon längst, dass man auf diese Art und Weise mit den Samtpfoten kommunizieren kann. Blinzele man seine Katze an und imitiere damit ihr eigenes Verhalten, zeige man ihr damit, dass man sie gerne habe. Und das sollte man durchaus etwas öfter tun, sind sich Tierliebhaber einig. Umso schöner, wenn das positive Signal damit belohnt wird, dass die Katze daraufhin zurück blinzelt.