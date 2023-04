Katzen wollen für ihre Mahlzeit nicht viel tun, wenn es nicht sein muss

Stubentiger

Katzen mögen es, wenn sie für ihr Futter nicht viel Aufwand betreiben müssen. Das zeigt eine Studie zum Essverhalten der Samtpfoten.

Hält man ein Leckerli in der Hand, ist die Katze in der Wohnung in der Regel ganz schnell da. Am liebsten mögen es die Samtpfoten einer Studie zufolge außerdem, wenn sie für ihr Futter nicht viel Aufwand betreiben müssen. Sie würden – anders als andere Tiere – eine leicht zugängliche Mahlzeit bevorzugen. Mehr über die Studie zum Essverhalten von Katzen weiß Landtiere.de.

Wer selbst eine Katze daheim hat, hat vielleicht darüber hinaus schon einmal beobachtet, dass sie das Wasser in der Trinkschale links liegen lässt, wenn daneben der Napf mit dem Futter gestanden hat. Davon sollten Katzenhalter absehen, und die Wasserschale weit genug entfernt vom Fressnapf für die Katze daheim platzieren. Denn aus ihrem instinktiven Verhalten heraus trennen Katzen typischerweise die beiden Vorgänge der Nahrungs- und der Flüssigkeitsaufnahme. Stehen Wasser und Futter nah nebeneinander, könnte das der Grund dafür sein, warum die Katze nicht genügend trinkt.