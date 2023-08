Katzen werden beste Freunde: Ihre „Bindung wie keine andere“ lässt Herzen schmelzen

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Kater Jax und Katze Ava verbindet nach nur kurzer Zeit ein ziemlich enger Draht. Ihre Freundschaft und ihre Geschichte gehen auf TikTok viral und beflügeln die Community.

In der Katzenwelt entstehen oft innige Freundschaften, die das Herz berühren. Doch wie im Leben der Menschen gestaltet sich auch bei Katzen das Knüpfen von Bindungen nicht immer so leicht. Die Zusammenführung zweier fremder Samtpfoten erfordert Feingefühl und Geduld, doch die Mühe kann sich auszahlen. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür sind Jax und Ava, ein bezauberndes Katzenduo, das auf TikTok zahllose User in den Bann zieht.

TikTok-Video: „die außergewöhnliche Verbindung von Jax und Ava“

Der Clip wurde auf dem TikTok-Account @jaxstur veröffentlicht. Knapp 400.000 User haben sich das Video bereits angesehen. Mehr als 66.000 Menschen vergaben ein Like. Die Bildunterschrift, die zusammen mit dem Beitrag geteilt wurde, lautet: „Die außergewöhnliche Verbindung von Jax & Ava“. Die Aufnahme zeigt vielfältige Szenen des Katzengespanns im heimischen Umfeld und wie sie zueinander gefunden haben.

Anfänglich beobachtet Kater Jax Ava noch aus der Ferne, später unternimmt Ava den mutigen Versuch, ihm einen spielerischen Nasenkuss zu verpassen. Der Clip enthüllt die schrittweise Annäherung der beiden, von anfänglichen spielerischen Rangeleien bis hin zu gemeinsamen Kuscheleinheiten und gemütlichem Schlummern. Gegen Ende des Videos erscheint eine Botschaft: „Kaum zu glauben, dass die Adoption einer weiteren Katze solch eine einzigartige Bindung hervorbringen würde“.

Community liebt die beiden Katzen: „Das ist so niedlich“

Doch welche Aspekte sind bei der Entscheidung für eine zweite Katze zu bedenken? Vorab sei festgehalten: Das Zusammenführen von Katzen ist eine herausfordernde Aufgabe. Unter günstigen Umständen entwickeln die beiden Samtpfoten eine enge Bindung – genau wie bei Jax und Ava. Jedoch kann es oft vorkommen, dass ein neues Tier zunächst auf Widerstand stößt. Einige Katzen zeigen eine ausgeprägte Eigenwilligkeit, während andere möglicherweise von Eifersucht geplagt werden. Lesen Sie hier Tipps, wie sich Katzen leichter zusammenführen lassen.

Die besondere Geschichte von Jax und Ava und wie sie so gute Freunde geworden sind, lässt die Herzen der TikTok-Community höher schlagen. Hier eine kleine Auswahl der schönsten Kommentare.

„So eine süße Geschichte!😻“

„Das ist so niedlich. 🥰“

„Der Anfang, wie er schläft … 🥰😂“

„Die Pfote in seinem Mund. 🥰“

„Wunderschön 🥰“

„Was für eine Geschichte! Was für ein Gedicht!“

„Das muss zu einem Kinderbuch gemacht werden.“

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Lara Kiehl sorgfältig überprüft.