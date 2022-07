Katzen im Rausch: Drei Pflanzen, die wie Drogen wirken

Von: Nina Marie Jarosch

Einige Pflanzen wirken auf Katzen wie Drogen. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

Manche Pflanzen wirken auf Katzen wie Drogen und haben eine magnetische Anziehung auf sie. Wir verraten, welche drei die Miezen besonders lieben.

München – Wir Menschen pushen uns morgens mit einer Tasse Kaffee und so mancher entspannt am Abend gerne bei einem gepflegten Gläschen Wein. Aber auch in der Tierwelt gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass Tiere bestimmte Früchte oder Pflanzen konsumieren, um einen bestimmten Effekt damit zu erzielen. Auch Katzen haben ihre eigenen, ganz „natürlichen Rauschmittel“ – denn dabei handelt es sich um Pflanzen. Landtiere.de verrät, welche drei Pflanzen bei Katzen wie Drogen wirken.

Bestimmte Pflanzen rufen bei Katzen einen Rausch ähnlichen Zustand hervor und lassen den Endorphinspiegel im Blut bei den Tieren ansteigen. Während einige beruhigend auf sie wirken, machen andere sie glücklich oder aufgedreht. Bietet man seiner Katze zum ersten Mal eines dieser natürlichen Rauschmittel an – sei es im Spielzeug oder als Pflanze – sollte man aber unbedingt dabei sein. Denn jeder Stubentiger reagiert anders darauf und manche vertragen die Substanz womöglich nicht so gut. Katzen unter sechs Monaten und Katzensenioren reagieren dagegen kaum auf manche dieser natürlichen Muntermacher.