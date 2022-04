Katzen an Ostern: So gestalten Sie das Fest für Mensch und Tier stressfrei

Katzen brauchen auch an Ostern eine Rückzugsmöglichkeit. (Symbolbild) © Svetikova/Imago

Katzen sind Teil der Familie und somit auch beim Osterfest mit dabei. Beachten Tierhaltende ein paar Regeln, kann der Katze beim geselligen Treiben auch nichts passieren.

München – Ostern ist nach Weihnachten für viele Familien das größte Fest des Jahres. Der Tisch ist dann reichlich mit allerlei Leckereien gedeckt, die Wohnung mit passender Osterdekoration geschmückt und das beliebte Osterei suchen im Garten darf natürlich auch nicht fehlen. Menschen mit Haustieren wie Katzen müssen bei ihren Ostervorbereitungen allerdings ein paar Dinge beachten, sonst endet das Fest für die Katze womöglich noch in der Tierarztpraxis.

Warum besonders Schokolade für Katzen zum Osterfest nicht geeignet ist, weiß Landtiere.de.*

Katzen sind sehr neugierige Tiere, die zudem auch noch an die unerreichbarsten Stellen in der Wohnung und im Haus herankommen. Schneller als gedacht sitzen sie auf dem Wohnzimmerschrank, klettern in Zimmerpflanzen herum oder spielen mit eigentlich gut verstauten Handschuhen und Mützen. Gerade zur Osterzeit ist deswegen etwas Vorsicht geboten, sonst könnte das Fest für Tier und Besitzer stressig und ungesund enden. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.