Erste Hilfe für Katzen: Hausmittel schaden ihnen mehr als sie helfen

Von: Jasmin Farah

Katzen verbrennen sich schnell mal am Herd oder Backofen die Pfoten. Dann braucht es schnell Abkühlung. © Miguel Cano/Imago

Katzen haben sieben Leben, sagt man. Doch das schützt sie nicht davor, sich zu verletzen. Ein Fachtierarzt, was Halter in diesem Fall unbedingt beachten müssen und was sofort zu tun ist.

Fensterstürze, Vergiftungen durch Pflanzen oder Autounfälle: Auch wenn Katzen wahre Überlebenskünstler sind, sind auch sie nicht davor gefeit, sich mal wehzutun. Unfälle sind schnell passiert, wenn die Samtpfote nicht aufpasst oder sich in eine gefährliche Situation begibt. In diesen Fällen ist es wichtig, dass Halter schnell reagieren.

Wenn der Stubentiger ernsthaft verletzt ist, ist es ratsam, der Katze sofort mit Erster Hilfe zur Seite zu stehen, weiß auch landtiere.de.

Doch dabei kann man einiges falsch machen – weshalb manche Besitzer aus Angst deshalb gar nichts tun. Doch das ist ebenfalls keine gute Idee, weiß Dr. René Dörfelt ist Fachtierarzt an der LMU München für Intensiv- und Notfallmedizin und Schmerztherapie. Er hat täglich mit Notfällen zu tun und weiß, worauf Halter achten sollten und welche Maßnahmen sofort zu ergreifen sind. Zwar gebe es keinen generellen „Katzen-Notkoffer“, den man immer dabei haben sollte, dennoch sei es laut Dörfelt gegenüber Ein Herz für Tiere wichtig, die Katze sofort aus der Gefahrenzone und in Sicherheit zu bringen.