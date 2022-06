Katzenklo: Neun Fehler, die man besser vermeiden sollte

Von: Nina Marie Jarosch

Teilen

Babykatzen müssen erst lernen, stubenrein zu werden und das Katzenklo zu benützen. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Katzen können sehr empfindlich sein, wenn es um ihre Toilette geht. Wir verraten neun Fehler, die Sie rund ums Katzenklo besser vermeiden sollten.

München – Ganz gleich, ob ihre Samtpfote eine reine Wohnungskatze oder Freigänger ist – das Katzenklo gehört zur essenziellen Ausstattung für jeden Katzenhaushalt dazu und darf auf keinen Fall fehlen. Denn Katzen sind sehr reinliche Tiere und legen großen Wert auf Sauberkeit. Landtiere.de verrät, was man beim Thema Katzenklo beachten muss und welche neun Fehler man unbedingt vermeiden sollte.

Wie bereits erwähnt, gehört das Katzenklo zur Grundausstattung und sollte in jedem Haushalt mit Stubentigern vorhanden und jederzeit frei zugänglich sein. Katzen haben klare Regeln, was die Hygiene angeht, daher sollte auch die Toilette ihren Ansprüchen gerecht werden. Dabei spielt nicht nur die Sauberkeit, sondern auch die Größe und Form des Klos, sowie die richtige Einstreu eine Rolle. Sind mehrere Katzen in einem Haushalt, braucht man unbedingt auch mehr Toiletten.