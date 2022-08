Kind fällt vom Pferd und stirbt – Wildschwein erschreckte das Tier

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Weil ihr Pferd durch ein Wildschwein erschreckt wird, endet der Urlaubs-Ausritt für ein Mädchen tragisch. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Im Landkreis Schwandorf ereignete sich ein tragischer Reitunfall. Eine Elfjährige kam bei einem Ausritt ums Leben, weil sich das Pferd erschreckte.

Dass Pferde Fluchttiere sind, zeigt sich im Umgang mit ihnen immer wieder. Kaum sehen sie etwas, das für sie gefährlich zu sein scheint oder hören Geräusche, die ihnen Angst einjagen, ergreifen sie, wie es in ihrem Instinkt tief verankert ist, die Flucht. Dabei kommt es auch immer mal wieder zu gefährlichen Situationen sowohl für das Tier als auch für den Menschen. In Wernberg-Köblitz im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf endete die Flucht eines Pferdes in einer Tragödie. Wie es dazu kam, dass das Kind vom Pferd fällt, weiß Landtiere.de

Es sollte ein schöner Ausflug im Urlaub werden. Ein Ritt durch die Natur, an den sich die elfjährige auch noch Jahre später gern zurückerinnern wird. Ihren Ausritt startet das junge Mädchen in Begleitung einer 17-Jährigen, die zu Fuß nebenher geht, wie „pnp.de“ berichtet. Als ihr Weg an ein Maisfeld führt, kommt es jedoch zu dem verheerenden Unfall.