Komfort im Hühnerstall: Wissenschaftler erforschen, was Hühner glücklich macht

Von: Lara-Sabrina Kiehl

Teilen

Ob Holz sich auf das Wohlbefinden von Hühnern auswirkt, erforschen derzeit Wissenschaftler der Hochschule in Eberswalde. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Über ein Jahr lang testet die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, unter welchen Bedingungen sich Hühner am besten entwickeln.

Eberswalde (Brandenburg) – Dass Räume mit einem hohen Holzanteil einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden des Menschen haben, konnten Studien bereits belegen. Doch ist das bei Hühnern genauso? Dieser Frage widmen sich nun erstmals Wissenschaftler der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE) und testen, inwiefern sich in Ställen verbaute Materialien wie Holz, Metall oder Plastik auf die Tiergesundheit und das Tierwohl auswirken. Warum und wie die Wissenschaftler erforschen, was Hühner glücklich macht, verrät Landtiere.de*

In Hühnerställen wird Holz vor allem zum Bau von Sitzstangen eingesetzt. Der überwiegende Teil jedoch besteht aus Kunststoff oder Metall. Welches Material aber nun das bessere ist, kann nicht eindeutig gesagt werden, da Vergleichsdaten fehlen. Jedoch wird „oft angeführt, dass Holz schlechter zu reinigen ist, schneller verschleißt und daher öfter ausgetauscht werden muss“, berichtet Anja Kampe, akademische Mitarbeiterin an der HNEE. Auch seien Kunststoffe und Metalle in der Fertigung und im Einkauf günstiger. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA