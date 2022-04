Labrador wird von anderen Hunden fies gemobbt – Besitzer wehrt sich gegen Schikane

Von: Sandra Barbara Furtner

Ohne seine Teddy geht Labrador Ollie nicht mehr aus dem Haus. © TikTok (good.boy.ollie)

Labrador Ollie wird in seinem Dorf immer wieder von anderen Hunden schikaniert. Um ihm Geborgenheit zu vermitteln, geht er nur noch mit seinem Teddy aus dem Haus.

Berkshire (England) – Der 7-jährige „schokofarbene“ Labrador Retriever Ollie ist ein extrem freundlicher und liebevoller Vierbeiner. Laut seinem Besitzer Alex ist er etwas kleiner geraten und auch schüchterner und unterwürfiger als seine Rassevertreter. Und so kommt es immer wieder vor, dass Ollie beim Gassi gehen von anderen Hunden richtig fies gemobbt wird. Was sein Besitzer unternimmt, damit es Ollie etwas besser geht, verrät Landtiere.de.*

Der junge Mann unternimmt alles, um seinen Vierbeiner so gut es geht zu beschützen. Er hält Ollie beim Spazierengehen an der Leine und immer wenn er in der Ferne die größeren Hunde aus seiner Nachbarschaft sieht, versucht er ihnen aus dem Weg zu gehen. Doch immer wieder stürmen die frei laufenden Hunde auf sie zu. Aus irgendeinem Grund scheinen sie Ollie einfach nicht zu mögen. Zu zweit gehen sie auf ihn los, versperren dem sensiblen Vierbeiner den Weg und knurren ihn drohend an. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA