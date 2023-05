Lavendel richtig pflanzen, pflegen und schneiden – damit es im Garten blüht

Von: Madlen Trefzer

Die duftend blühende Pflanze der Provence hat wenig Ansprüche und zieht Bienen und Schmetterlinge an. Lesen Sie hier alle Infos zur Pflege und Pflanzung von Lavendel:

In Ihrem Garten fehlt etwas mediterraner Flair? Lavendel muss her! Diese wunderbar duftende Pflanze ist nicht nur eine Augenweide, sondern lockt auch zahlreiche Insekten wie Wildbienen und Schmetterlinge in den Garten und auf den Balkon.

LUDWIGSHAFEN24 verrät die besten Pflegetipps für Lavendel.

Lavendel bietet vielen Insekten Nahrung und ist gleichzeitig für den Gärtner sehr pflegeleicht und anspruchslos. Der richtige Zeitpunkt für den Anbau der pflegeleichten Pflanze ist Mitte Mai. (mad)