Tierschützer finden Löwenbabys im Koffer – lange Reise ins Glück beginnt

An einem Bahnhof in der Ukraine finden Tierschützer drei Löwenbabys in einem verschlossenen Koffer. Dann beginnt ihre lange Reise ins Glück.

Während der Krieg in der Ukraine anhält, geht auch die Arbeit der Tierschützer vor Ort weiter. Unermüdlich kämpfen sie gegen das Tierleid, das sie täglich sehen, und geben alles dafür, die Vierbeiner aus dem Kriegsgebiet zu retten – egal, ob verletzte, traumatisierte oder heimatlose Fellnasen. Vor einiger Zeit machten Tierschützer am Bahnhof von Odessa eine ungewöhnliche Entdeckung. In einem Koffer fanden sie drei Löwenbabys, die dringend Betreuung brauchten.

Bevor es für die drei Löwenbabys in die USA ging, päppelten sie Tierpfleger in einem Zoo in Polen auf. © Zoo Poznań Official Site/Facebook

Tierschützer in der Ukraine staunten wohl nicht schlecht, als sie in die Augen der Löwenbabys blickten. In einem Koffer, der mit einem Reißverschluss zugezogen war, erwartete sie die tierische Überraschung. Die kleinen Raubkatzen waren gerade mal drei Wochen alt und fingen an, ihre Augen zu öffnen. „Diese Jungtiere haben in ihrem kurzen Leben schon so viel durchgemacht“, berichtet Meredith Whitney, Managerin des Rettungsprogramms für Wildtiere beim amerikanischen Tierschutzverband „International Fund for Animal Welfare“ (IFAW). „Sie wurden während des Krieges in Zuchtanlagen in der Ukraine geboren und dann im Alter von wenigen Wochen zu Waisen.“

Die Tierschützer stellten die Löwen sicher und wussten sofort, dass sie in der Ukraine keine Zukunft haben werden. Denn einem Bericht der polnischen Zeitung wyborcza.pl zufolge, sind die Auffangstationen in der Ukraine überfüllt und es fehlen Pfleger, die sich um die Tiere kümmern können.

In Zusammenarbeit mit dem IFAW suchten die Tierschützer eine andere Lösung. Und die lautete für die Löwen: Auf zu einer riskanten Reise durch das Kriegsgebiet, um in einer Pflegestelle in Kiew unterzukommen. Dort angekommen, gab es allerdings ein neues Problem. Denn die Leiterin der Auffangstation kam mit der Situation nicht zurecht. Hilfe bekam sie vom polnischen Zoo in Posen, der sich bereit erklärte, die Tiere aufzunehmen.

Tierschützer finden Löwenbabys im Koffer – polnische Tierpfleger päppeln sie auf

Nach einer weiteren gefährlichen 36-stündigen Reise aus der Ukraine zogen die jungen Raubkatzen in ihr neues Zuhause ein. Die polnischen Tierpfleger päppelten die Löwen liebevoll auf und versorgten die Wildtiere mit allem, was sie brauchten. Langfristig bleiben, konnten die Jungtiere dort aber ebenfalls nicht. Nach einer intensiven Suche findet das Rettungsteam schließlich einen sicheren Ort für das Rudel: Die Auffangstation The Wildcat Sanctuary (TWS) im US-Bundesstaat Minnesota hatte Platz und konnte die Raubkatzen aufnehmen. Für die Löwen ging es daher ein letztes Mal auf Reisen.

Tierschützer finden Löwenbabys im Koffer – neunstündiger Flug in die USA

Nach einem neunstündigen Flug haben es die Löwenbabys geschafft. „Sie sind wohlbehalten angekommen“, verkündet der IFAW erleichtert auf seiner Facebook-Seite. „Sie haben einen eigenen, offenen Bereich, den sie erkunden können, sowie weiches Gras und Heu, auf dem sie sich ausruhen können. Dank der Großzügigkeit unserer Unterstützer können wir die Großkatzen in unserer Auffangstation lebenslang versorgen“, erklärt Tammy Thies, Gründerin und Geschäftsführerin von TWS.