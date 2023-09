Einsamer Löwe verliert vor Kummer seine Stimme – jetzt brüllt er wieder

Von: Sandra Barbara Furtner

Ruben wurde in einem Privat-Zoo in Armenien gehalten und verkümmerte völlig. Er gab sich auf und litt still vor sich hin. Nach fünf Jahren Betonzelle wird er gerettet.

Der 15-jährige Löwe Ruben war rund fünf Jahre mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Nach Angaben der Tierrettungsorganisation Animal Defenders International (ADI) war er das einzige verbliebene Tier eines privaten Zoos in Armenien. Als der Besitzer stirbt, wird der Zoo geschlossen. Für die anderen Tiere sucht man ein neues Zuhause, doch für den Löwen Ruben gibt es keinen Platz, berichtet People.de.

Eingepfercht in enger Betonzelle

Löwe Ruben kann endlich wieder brüllen und fühlt sich wohl. © Instagram (animal_defenders_international)

Und so verbringt Ruben die letzten fünf Jahre einsam und verlassen ohne Artgenossen in einer Betonzelle. Seine Beweglichkeit verschlechtert sich enorm, zudem leidet er an Unterernährung. „Löwen sind die geselligsten unter den Großkatzen und leben in freier Wildbahn in Familienverbänden“, sagt ADI-Präsidentin Jan Creamer in einer Erklärung. „Es muss also verheerend für Ruben gewesen sein, keinen Kontakt oder keine Kommunikation mit anderen Löwen zu haben“.

Zum ersten Mal Gras unter den Pfoten

Doch schließlich wird er von der Tierschutzorganisation ADI gerettet und darf zurück in seinen natürlichen Lebensraum. Er ist jetzt in einer Art Naturreservat in Südafrika. „Zu sehen, wie er zum ersten Mal auf Gras läuft, die Stimmen seiner Artgenossen hört und die afrikanische Sonne auf seinem Rücken spürt, hat uns alle zu Tränen gerührt“, sagt Creamer weiter.

Video zeigt einen „noch etwas wackelig auf den Beinen“, aber glücklichen Löwen

Nach einem erfolgreichen Flug mit Qatar Airways Cargo gewöhnt sich der alte Krieger nun an sein neues Zuhause. Er ist jetzt in seiner natürlichen Umgebung und erholt sich von seinen einsamen Jahren im Zoo. Das rund 455 Hektar große Schutzgebiet beherbergt laut ADI rund 32 gerettete Löwen und Tiger. „Wir wissen, dass es ein langer Weg sein wird und eine ständige tierärztliche Behandlung erforderlich sein wird, aber der Start in sein neues Leben hätte nicht besser sein können“.

Ruben kann wieder brüllen – seine Rufe werden immer lauter

Und das Beste: „Ruben hat bereits begonnen, wieder zu brüllen. Seine morgendlichen Rufe werden immer lauter, während er sein Selbstvertrauen zurückgewinnt“, teilt ADI in einer Pressemitteilung mit.