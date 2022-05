Magengeschwüre beim Pferd: Studie untersucht Nachweis im Speichel

Von: Sina Lück

Von außen lassen sich Magengeschwüre beim Pferd nicht eindeutig nachweisen. Das könnte bald anders sein. (Symbolbild) © Frank Sorge/Imago

Magengeschwüre beim Pferd können Tierärzte bisher nur mithilfe einer Magenspiegelung sicher nachweisen. Jetzt haben Forscher herausgefunden, dass auch der Speichel Hinweise auf die Erkrankung liefert.

Zagreb (Kroatien) – Magengeschwüre beim Pferd bleiben oft unerkannt. Dabei können bestimmte Verhaltensweisen wie Luftschnappen beim Putzen und Satteln oder häufiges Gähnen bereits erste Anzeichen für Probleme sein. Um den Verdacht zu bestätigen, ist allerdings eine Untersuchung mit Magenspiegelung notwendig. Doch Wissenschaftler an der kroatischen Universität in Zagreb haben in ihrer Studie, die im Fachmagazin „animals“ erschienen ist, nun eine neue Methode untersucht. Wie die Forscher anhand des Speichels Magengeschwüre beim Pferd nachweisen können, weiß Landtiere.de.

In der Studie untersuchen die Forscher den Speichel von insgesamt zwölf Pferden, die an Magengeschwüren erkrankt sind. Bei den Tieren liegen die Läsionen teilweise an der sogenannten Drüsenschleimhaut (Equine Glandular Gastric Disease, kurz EGGD) und teils an der drüsenlosen Magenschleimhaut (Equine Squamous Gastric Disease, kurz ESGD) vor. Dr. Alberto Muñoz-Prieto und sein Team interessiert vor allem eins: die im Speichel enthaltenen Proteine bzw. Aminosäureverbindungen.