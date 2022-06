Martin Rütter schimpft auf Kampfhunde-Gesetz: „Das ist doch total bescheuert“

Von: Sandra Barbara Furtner

In der aktuellen Folge von „Die Welpen kommen“ bei RTL wettert Rütter gegen die Kampfhunde-Politik © RTL

In der RTL-Doku „Die Welpen kommen“ kritisiert Hundeprofi Martin Rütter die aktuelle Kampfhunde-Politik. Dabei drückt er klar aus, was viele schon lange denken.

Köln – Der Hundeprofi Martin Rütter ist für seine freche Schnauze bekannt. Mit seiner Meinung hält er nicht hinter dem Berg und spricht frei von der Leber weg, was er denkt. Zurecht, sagen viele seiner Fans. Der studierte Tierpsychologe gründete 1995 seine erste Hundeschule und entwickelte eine besondere Philosophie für ein partnerschaftliches Miteinander zwischen Mensch und Hund. Was genau Martin Rütter so richtig auf die Palme bringt, verrät Landtiere.de

Als Hundetrainer, Autor, Moderator und Entertainer ist er eine feste Größe in der TV-Landschaft. Besonders beliebt: „Der Hundeprofi“ (Vox) und „Die Welpen kommen“ (RTL). In der aktuellen Folge von „Die Welpen kommen“ (Folge 10, 29.05.2022) redet Martin Rütter Klartext und kritisiert scharf die aktuelle Kampfhunde-Politik.