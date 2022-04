Martin Rütter: VOX zeigt TV-Doku – „Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen“

Von: Sandra Barbara Furtner

In der VOX-Doku „Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen“, deckt Martin Rütter Missstände auf. © RTL

Gemeinsam mit zwei Tierschützerinnen geht Martin Rütter auf Spurensuche und deckt das skrupellose Geschäft des Welpenhandels auf. Zu sehen am 05.04. um 20:15 Uhr auf VOX.

Köln – Nicht nur seit der Corona-Pandemie boomt das Geschäft rund um das Thema Heimtierhandel. Und damit auch der unseriöse und illegale Verkauf von Welpen. Nach Drogen- und Waffenhandel übrigens eines der lukrativsten Geschäfte in Deutschland. Doch warum ist das eigentlich so? In seiner neuesten Reportage geht Martin Rütter dieser Frage auf den Grund, verrät Landtiere.de.*

Unterstützung erhält er von zwei Tierschützerinnen. Gemeinsam mit „Vier Pfoten“-Mitarbeiterin Birgitt Thiesmann, einer Expertin für illegalen Welpenhandel und Tierärztin Kirsten Tönnies will der Tierpsychologe aufzeigen, wie skrupellos die unseriösen Züchter dabei vorgehen. Dabei nimmt er die grausamen Machenschaften in all seinen unterschiedlichen Facetten unter die Lupe. *Landtiere.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA